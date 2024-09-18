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محافظات

نادي دكرنس يحتفل ويكرم المتميزين في ذكرى المولد النبوي الشريف

جانب من الاحتفال،
جانب من الاحتفال، فيتو

احتفلت إدارة شباب دكرنس في محافظة الدقهلية "قسم تنمية النشء"، بذكرى المولد النبوي الشريف، وكرمت المتميزين بالإدارة، بمشاركة الطلائع على مستوى مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب دكرنس، وذلك بالقاعة الرئيسية بنادى دكرنس الرياضي.

وذلك بحضور محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، ومحمد حسانين مسئول النشاط المركزي بالمديرية، واسماء العراقى رئيس قسم تنمية النشء بالإدارة، وهاله عرفات، ودعاء حسن، وولاء فيصل، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة دكرنس، والسادة أعضاء مجالس الإدارة، ومديري مراكز الشباب.
 

تفاصيل فقرات الحفل

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم فقرة المايسترو محمد عبد العظيم وفرقه نسمات للانشاد الدينى، وتلاه عرض لفريق الجمباز بمركز شباب ميت رومى، ثم فقرة تلاوة القرآن والطليع محمد ثروت بمركز شباب الشركة 2.

 

تكريم أوائل الأزهر 

وفي ختام الحفل تم تكريم حامد صبرى حامد لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية، ومحمد ‏محمود عبد الفتاح أول الجمهورية فى شهادات القراءات العالية الأزهرية، بالإضافة إلى تكريم البطلة نورهان محمد مصلح لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية فى الكاراتيه فى البطوله المقامه فى تونس، وتكريم محمد عبد الجيد المدير الفنى لفريق الجمباز وفريقه، وتكريم الكابتن يوسف عبد الفتاح المدير الفنى لمنتخب مصر للموهوبين بالدقهلية، والكابتن عبد الله محمد حسنى المدير الفنى لفريق المصارعة بمركز شباب جزيرة القباب وفريقه، وتكريم الاستاذ عادل حسن رئيس مجلس اداره مركز شباب ميت السودان على مجهوداته في تنمية لعبة الكاراتيه بالمركز.

كما تقدم مجدي عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، بالشكر والتقدير للدكتور مراد عبد الحميد مقدم الحفل، وكذلك الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادى دكرنس بقيادة المهندس الخضر ابراهيم، وكل القائمين على تنفيذ هذه الاحتفالية بنادي دكرنس الرياضي.

 

يأتي التنفيذ برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومتابعة  مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس.

 

وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"إدارة شباب دكرنس تحتفل وتكرم المتميزين في ذكرى المولد النبوى الشريف بنادى دكرنس الرياضى

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