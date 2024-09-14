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كفر الشيخ، انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتقديم ملابس المدارس ومستلزماتها بمراكز الشباب

انطلاق مبادرة يوم
انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتقديم ملابس المدارس، فيتو

 تستعد مراكز الشباب بكفر الشيخ لانطلاق مبادرة "يوم الخير" لتقديم ملابس المدارس ومستلزماتها الزائدة عن الحاجة، للأسر الأكثر احتياجًا من خلال مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وهي المبادرة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة بجميع محافظات مصر، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب "أندية الفتاة والمرأة"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

 

توزيع المستلزمات على الأسر الأكثر احتياجا

 من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب تجاه المواطنين في كل محافظات مصر لتقوم بدورها كمراكز خدمة مجتمعية، مشيرًا إلى أن مبادرة "يوم الخير" بمراكز الشباب تنطلق فى هذا التوقيت قبل بداية العام الدراسى، لتوزيع الزى المدرسى والحقائب الزائدة عن حاجة الغير على الأسر بالقرى والأماكن الأكثر احتياجًا.

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تشارك بالمبادرة مراكز شباب؛ "كفر الشيخ، منية مسير، الحامول، تيدا، مركز التنمية الشبابية، قزمان، شباس عمير، أحمد رفعت، الرياض، المرابعين، فوه، خليج بحري، بلطيم، برج البرلس".

 وتفتح مراكز الشباب أبوابها لاستقبال الأسر على مدار اليوم، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومديرى الإدارات الفرعية، بمتابعة غادة راشد منسق أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.

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شباب مراكز الشباب كفر الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ أندية الفتاة والمرأة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة

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