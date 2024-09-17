انطلاق فعاليات برنامج "ستارز" لتعزيز مهارات الشباب وريادة الأعمال بالبحيرة

تنطلق غدًا الأربعاء الموافق 18 سبتمبر فعاليات الجلسة التعريفية ببرنامج "ستارز" لتعزيز مهارات الشباب وريادة الأعمال بالبحيرة " STARS: Steps Towards Achieving Real Success " والذي يقام ضمن إحتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وبالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة.



برنامج "ستارز" لتعزيز مهارات الشباب وريادة الأعمال

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الشباب بمحافظة البحيرة في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وتحفيزهم على الإبتكار والإبداع من خلال توفير الدعم الفني والمادي، بما يسهم في تمكينهم من مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.





ويأتي هذا البرنامج كجزء من بروتوكول التعاون المثمر الذى تم توقيعه بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة "حياة كريمة" والذي يسعى إلى تقديم الدعم للشباب المصري في مجالات الإبداع والإبتكار، كما أنه يأتي إتساقًا مع المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية والمقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء بمحافظة البحيرة بالتزامن مع إطلاق المبادرة بكافة محافظات الجمهورية.

وفي إطار منفصل أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة - أن المحافظة بكافة أجهزتها المعنية مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مضيفة “لن نسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف”.

حضور نواب رؤساء المدن المعنيين بملف التعديات ومسئولي الإدارات الهندسية

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته محافظ البحيرة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة ومديري مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي ونواب رؤساء المدن المعنيين بملف التعديات ومسئولي الإدارات الهندسية.

التصدي للتعديات

كما شددت محافظ البحيرة على ضرورة التعامل بكل حسم لمنع استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، والعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع المخالفين.

وأكدت: “لن نتوانى عن التصدي بكل حزم لأي تعديات جديدة بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة”.