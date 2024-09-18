منية النصر تحصل على المركز الأول كأفضل مركز ومدينة في الارتقاء بمستوى النظافة بالدقهلية
حصلت رئاسة منية النصر في محافظة الدقهلية على المركز الأول كأفضل مركز ومدينة في الارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة.
جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ومتابعة مستمرة من المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر برفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمركز ومدينة منية النصر.
الاستمرار في تقديم خدمات النظافة بصورة لائقة
وفي ذات السياق، أكد رئيس المركز على ضرورة الاستمرار في تقديم خدمات النظافة بصورة لائقة ومتميزة تليق بمواطني رئاسة مركز ومدينة النصر.
كما تقدم المحاسب محمد عبد الباقي بخالص الشكر للجهاز التنفيذي برئاسة المركز والوحدات القروية ومسئولي وعمال النظافة على هذا الجهد المتميز.
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