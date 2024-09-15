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محافظ الغربية يشيد بعمال النظافة: لهم دور مهم في تحقيق المظهر الحضاري لعروس الدلتا

محافظ الغربية يشيد
محافظ الغربية يشيد بجهود عمال النظافة، فيتو

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أهمية دور عامل النظافة الذي يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف لعروس الدلتا، لافتا إلى تقدير دور العمال والجهود المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين.

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  تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية 

جاء ذلك خلال متابعته حملة النظافة المكبرة التي قام بها حي أول طنطا، في محيط المسجد الأحمدي، مؤكدا على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة استمرار حملات النظافة من الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

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