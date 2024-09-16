جهود مكثفة لأعمال النظافة بمركز الزقازيق

شدد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق على رؤساء الوحدات المحلية ضرورة القيام بمختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. موجها الأجهزة التنفيذية ورجال تحسين البيئة بالوحدات المحلية بمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من سلامة الطرق المؤدية من وإلى مدينة الزقازيق.

رفع تجمعات الأتربة والقمامة بشيبة النكارية

قامت الوحدة المحلية بشيبة النكارية برفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون وشارع السلام ومجمع المدارس ونفق شيبة وشارع المنشية وميدان لفظ الجلالة، كما تم المرور على مقر الحملة الميكانيكية بالوحدة لمتابعة سير العمل وحالة المعدات ومازالت الاعمال مستمرة.

إزالة مبنى على 100 متر خارج الحيز بسليمان موسي

وفى الوحدة المحلية ببهنباي شن القسم الهندسي ومشرف الجمعية الزراعية برئاسة محمد السيد إبراهيم رئيس الوحدة حملة لإزالة فورية لمبنى بالطوب الدبش على مساحة 100 متر خارج الحيز. العمراني بقرية كفر سليمان موسى التابعة للوحدة المحلية ببهنباي حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتهيب الوحدة المحلية ببهنباي المواطنين بعدم مخالفة القانون وفرض سيادة الدولة

إزالة كل الإشغالات بتوابع وحدة بهنباى

كما نبه رئيس الوحدة بمتابعة اعمال النظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية والميادين وإزالة أي إشغالات بقرى الوحدة ورفع نقاط التجمع من ميدان أبو جماعة وميدان الأزهر وطريق بهنباي فرسيس وطريق بهنباي بنايوس وطريق بهنباي المجفف وطريق بهنباي الطيبة وكسح الأتربة من على جانبي الطريق لسهولة حركة المواطنين والعمل مستمر بمتابعة ملفات التصالح وخدمة بالمركز التكنولوجي ومسئولي المتغيرات باهتمام وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

إزالة عشة بالسدة والطوب اللبن بالطيبة

كما تم إزالة عشة بالسدد فى محاولة للبناء من الداخل بالطوب اللبن تم الإزالة فى المهد من قبل رجال القسم الهندسى وبقيادة بندارى رئيس الوحدة المحلية بالطيبة وذلك للحفاظ على الأراضى الزراعية بناءا على تعليمات رئيس مجلس مدينة الزقازيق. كما قامت الوحدة بمعالجة انفجار فى الصرف الصحى بالطيبة، وتم المعالجة وتصليح الخط من قبل رجال قسم الأزمات والكوارث.

تكثيف حملات النظافة بطريق هرية

وجار استمرار للجهود المبذولة وتكثيف حملات النظافة على طريق هرية الجديد والقديم والعمل منذ الصباح الباكر ورفع نقاط التجمع طريق هرية الجديد والقديم ومدخل القرى ومازال العمل مستمرا للارتقاء بمستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى بالوحدة المحلية ببنى عامر وكذلك الوحدة المحلية ببيشة قايد قامت بمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع نقاط تجميع القمامة ومداخل القرى وطريق بيشة قايد الزقازيق وأمام كفر الحصر، وجار العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية ببيشة قايد للانتهاء من ملفات التصالح ومازال العمل مستمر.

استكمال مشروع الصرف بأنشاص البصل

وفى الوحدة المحلية بالزهراء المتابعة لاستكمال مشروع الصرف الصحي بقرية أنشاص البصل وإزالة أي معوقات للشركة المنفذة، وتم استئناف أعمال النظافة العامة على الطريق أبو حماد الزقازيق مرورا بعزبة المخزنجى والطاهرة ومثلث غزالة ومازال العمل مستمر على مدار الساعة بمختلف محاور الوحدة.

الوحدة المحلية بشنبارة

وفى الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة قام قسم تحسين البيئة اليوم بعمل نظافة عامة على الطرق العامة ومداخل القرى والشوارع الرئيسية بقرى الوحدة، وذلك حفاظًا على نظافة الطرق العامة والارتقاء بمستوى النظافة ومازال العمل مستمر.

نظافة مداخل القرى وأسفل الكوبرى

وفى الوحدة المحلية ببردين تم متابعة أعمال النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس تم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى الطريق وتم نظافة أعلى وأسفل كوبري بردين العلوي حتى آخر حدود وحدة بردين لنظافة مدخل الوحدة المحلية والمصالح الحكومية ببردين وتم المتابعة ورش الأسفلت بالمياه وتم رى نباتات الزينة لمدخل البوابة الرئيسية لمدخل بلبيس الزقازيق ثم تم متابعة شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين

متابعة أعمال الحملة الميكانيكية

وتم متابعة أعمال الحملة الميكانيكية بالوحدة والتنبيه المشدد على مسئول الحملة بالوحدة بعمل الصيانة المستمرة للمعدات الصالحة والغير صالحة لاستخدامها لحركة سير العمل بدون توقف وذلك بناءا على تعليمات رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وتم الصيانة للأعمدة الكهربائية بمداخل القرى طريق المشروع - كوبري النجار حفاظًا على أرواح المارين من عدم الرؤيا أثناء مرورهم بعد الإنتهاء من العمل ليلأ

متابعة أعمال رفع المخلفات

كما قامت الوحدة المحلية بالزنكلون بمتابعة اعمال رفع المخلفات ونقاط تجميع القمامة ثم رى الأشجار على جانبى الطرق بنطاق الوحدة ثم طريق الزنكلون ــ أبو حاكم ورفع نقاط تجمع المخلفات الزنكلون ــ المطحن ـــ رجب ايوب ــ بنزينة توتل لرفع مستوى النظافة والمحافظة على المظهر الجمالى والحضارى بنطاق الوحدة ومدخل مدينة الزقازيق.