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محافظ الدقهلية يشهد احتفالات الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

الاحتفال بالمولد
الاحتفال بالمولد النبوي بالدقهلية، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، احتفال مديرية أوقاف الدقهلية بمناسبة الذكرى العطرة لمولد النبي الكريم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) بمسجد النصر بالمنصورة.


جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ولفيف من المواطنين.


وقال " المحافظ ": أسعد أيام حياتي هو يوم الاحتفال بذكرى نبينا الكريم الذي علم العالم  مبادئ الوطنية والمحبة والإخاء والتسامح بين الأديان السماوية، ودعا الي التعايش بمحبة وسلام ونبذ العنف، وأرسى قواعد المواطنة، وحفظ كرامة الإنسان.


كما قال " مرزوق ": سعادتي بالغة لوجودي اليوم بينكم للاحتفال بذكري مولد خير الأنام سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم الذي أضاء العالم بنوره ونشر المحبة والسلام، ودعا العالم الي السلم ونشر الأمن بعد زواله، وعلم البشرية معني العفو والرحمة عند المقدرة.


ومن جانبه، ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية كلمة قال فيها إن الاحتفال بالمولد النبوي يتحقق بأن نتخلق بأخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم )، كم قال إِنَّ من يَوْمَ الْمَوْلِدِ النَّبَوِي الشَّرِيفِ هُوَ مَوْلِدُ شَجَرَةِ الكَمَالَاتِ المُحَمَّدِيَّةِ، إِذْ لَوْلَا يَوْمُ المَوْلِدِ النَّبَوِيَ الشَّرِيفِ لَمَا كَانَ يَوْمُ البَعْثة، ولما كانت ليلة الإسراء والمعراج، وَلَمَا كَانَ يَوْمُ الهِجْرَةِ، وَلَمَا كَانَ يَوْمُ الْفُرْقَانِ، فَهُوَ يَوْمُ الأَيَّامِ، وَحَدَثُ الأَحْدَاثِ، يَوْمَ مُرَادُهُ وَمَقْصِدُهُ صناعَةُ الإِنْسَانِ وَبِنَاؤُهُ وَإِحْيَاؤُهُ.


وانشد ابياتا شعريه قال فيها 
وُلِدَ الهُدى فالكائنات ضياءُ * وَقَمُ الزَمانِ تَبَسُمْ وَثَناء
إِنَّ البَرِيَّةَ يَوْمَ مَبْعَثِ أَحْمَدَ * نَظرَ الإِلَهُ لَها فَبَدَّلَ حَالَها
بَلْ كَرَّمَ الإِنْسَانَ حِينَ اخْتَارَ مِن * خِيْرِ الْبَرِيَّةِ نَجْمَهَا وَهلَالَهَا

وذلك في إطار احتفال الدولة المصرية والعالم العربي والإسلامي بذكرى مولد خير الأنام وخاتم الرسل والمرسلين نبينا الكريم محمد 
" صلى الله عليه وسلم" الذي أصبح علامة مضيئة في تاريخ البشرية كلها.

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