الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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محافظات

غلق 20 محلا مخالفا، وتحرير 15 حالة إشغال بحي ثان بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٣١ أغسطس حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

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تنفيذ عدد من قرارات الغلق 

حيث شهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ ٢٠ قرار غلق وتشميع لورش بدون ترخيص بشوارع الدقهلية والمخبز الآلي بمنطقة حي السلام فى مدينة الإسماعيلية.   

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تحرير محاضر ومخالفات 

كما تم تحرير ١٥ محضر إشغال طريق، والتحفظ على ٣ ترابيزات خشبية، و٢ إستاند حديد، حامل خبز واحد، ٤ حواجز حديدية، ٣ شوايات حديد، و٨ أعلام وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

وذلك تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثان الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.   

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو


 ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد. 

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٦ حتى ٢٦ يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣ حتى ٢٣ أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.
 

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. 

 

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