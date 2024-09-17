الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع استعدادات المبادرة الرئاسية بداية (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لإنطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

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إشراك مقدمي الخدمة الصحية 

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، في الإسماعيلية أنه وفق تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن المجلس يستهدف إشراك مقدمي الرعاية الصحية في منظومة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر 2024-2030، لوضع آليات العمل في مختلف المجالات. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

افكار شباب مقدمي الخدمة 

واستمعت وكيل وزارة الصحة لمقترحات وأفكار شباب مقدمي الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية  ومناقشتهم فى عرض تصورهم فى تطوير وتعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة بما يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية بداية. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على تشجيع شباب مقدمي الخدمة الصحية على تجديد الرؤى والأفكار وأن المديرية ستقدم كل سُبل الدعم لتنفيذ المقترحات المطروحة لتطوير الأداء بالمنظومة الصحية على أرض الواقع وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى وفق رؤية مصر 2030. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لرؤية الدولة بالتواصل المستمر مع الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات وتحقيقًا لمبدأ المشاركة الحقيقية في مختلف المجالات بالقطاع الصحي،  
 

 

 

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