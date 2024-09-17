السبكي: مجمع الإسماعيلية أول صرح طبي يحصل على الاعتماد الدولي من لجنة JCI

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية إن مجمع الإسماعيلية الطبي هو أول مجمع طبي يحصل على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد JCI، كما أنه ثاني مستشفى حكومي يحصل على هذا الاعتماد بعد مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء.



جهود مستمرة من الهيئة

وأوضح السبكي أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، ويؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات الجودة وسلامة المرضى، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الصحية الحكومية.

تسلم درع الاعتماد الدولى

وكان قد تسلم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، شهادة ودرع الاعتماد الدولي JCI لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، من الدكتور جوناثان بيرلين، رئيس اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد JCI، وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي السابع والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF 2024) المنعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أندرو روسين، نائب رئيس اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد JCI، والدكتورة نيلام دنجرا، رئيسة قطاع سلامة المرضى باللجنة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء طبيب طارق عبدالمعز، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية.



وفي ذات السياق، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالدكتور جوناثان بيرلين، رئيس اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد JCI، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الهيئة واللجنة لتعزيز تميز مستشفيات الهيئة وتحقيق المزيد في مجالات الجودة وسلامة المرضى على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى دومًا لأن تكون في طليعة المؤسسات الصحية التي تطبق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد JCI سيعزز من قدرة الهيئة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور جوناثان بيرلين عن سعادته بهذا اللقاء والتعاون المثمر، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية المصرية أثبتت قدرة قطاعات الرعاية الصحية الحكومية على الوصول إلى مستويات عالمية من الجودة في الخدمات الصحية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها بالشكل الأمثل.

وتابع الدكتور بيرلين قائلًا: "نستطيع القول إن أمام مصر مستقبل صحي مشرق بفضل هذه الرؤية الواضحة والخطوات الثابتة التي تسير بها على الصعيدين المحلي والدولي."

مميزات مجمع الإسماعيلية الطبي

وجدير بالذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي يتميز بخدماته الطبية والعلاجية وتجهيزاته عالية المستوى، وفرق طبية مدربة على أعلى مستوى في مختلف التخصصات الطبية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة. كما أن المجمع حاصل على الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والمعترف به دوليًا من منظمة ISQua العالمية، بالإضافة إلى حصول معامل المجمع على الاعتماد الوطني من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) وفقًا لشهادة الاعتماد الدولي ISO15189.

يضم مجمع الإسماعيلية الطبي 9 مبانٍ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام: الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، جراحة العظام، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المخ والأعصاب، وحدات الأطفال المبتسرين، جراحة الأطفال، الروماتيزم، أمراض القلب والصدر، الرعاية المركزة، رعاية القلب، رعاية الأطفال، الاستقبال والطوارئ، العلاج الطبيعي، الرمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين، الأمراض الجلدية، الحروق والتجميل، الجهاز الهضمي والكبد، رعاية الحروق، تنظيم الأسرة، السمعيات والتخاطب، بالإضافة إلى الأقسام الخدمية بالمجمع، التي تشمل: أشعة "عادية، مقطعية، ماموجرام، موجات فوق صوتية، دوبلر، سونار، أكو، رنين مغناطيسي"، أقسام القسطرة القلبية، الأشعة المتنقلة، CR، ومعامل "إكلينيكي باثولوجي، هيماتولوجي، فيروسات، بكتيرولوجي، كيمياء دم". كما يحتوي المجمع على أقسام بنك الدم، مناظير الجهاز الهضمي وERCD، مناظير الجراحة العامة، وحدة تفتيت الحصوات، العلاج الطبيعي، رسم العصب وتخطيط العضلات، وحدة التصوير الإشعاعي للثدي، ومركز الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

تبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع الإسماعيلية الطبي 382 سريرًا، تشمل 34 عيادة خارجية، 286 سريرًا للمرضى، 24 سرير استقبال، 13 غرفة عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، 6 معامل، 67 سرير رعاية مركزة، و32 حضانة مبتسرين. كما تم استحداث 20 خدمة طبية علاجية وتشخيصية بالمجمع لتوفير رعاية صحية متكاملة، تشمل: زراعة واستبدال الصمام الأورطي بالقلب عن طريق القسطرة بتقنية تافي (TAVI)، جراحات الوجه والفكين، القسطرة المخية وإذابة الجلطات الطارئة، الجراحات الميكروسكوبية، القسطرة القلبية الطارئة "الأولية"، جراحات السمنة المفرطة والتدبيس بالمنظار، عيادات هبوط القلب، عيادات غدد الأطفال، عيادات قسطرة قلب الأطفال، وعيادات علاج الألم والأشعة التداخلية.

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