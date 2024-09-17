الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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محافظات

جهاز تعمير سيناء ينفذ 9 مشروعات فى الإسماعيلية (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة عدد من المشروعات القائمة والمستقبلية بخطة جهاز تعمير سيناء بمحافظة الإسماعيلية، مما يعود بالنفع على الشارع الإسماعيلي، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق العامة في مجال الطرق والكهرباء. 

 

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أبرز الحضور خلال الاجتماع  

جاء ذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندسة رانيا الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، عبد المحسن عبده عياد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، رئيس منطقة شرق وغرب، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

أهمية دور جهاز تعمير سيناء 

خلال الاجتماع أكد نائب محافظ الإسماعيلية على أهمية دور جهاز تعمير سيناء في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء. 

 

المشاريع التى يتم تنفيذها 

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء داخل المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة، والبالغ عددها  9  مشروعًا بتكلفة تقدر بنحو 185.5مليون جنيهًا.
 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

منها 7 مشاريع استكمال بتكلفة تقديرية 138  مليون جنيهًا، وهي تشمل مشروعات منطقة تعمير غرب وشرق الإسماعيلية وهي مشروع رفع كفاءة ورصف طرق داخلية بمنطقة حي السلام (دمنهور - طنطا - المنصورة) من العشريني حتى البحري وتقاطعاتها بحي ثاني بالاسماعيلية، ورصف طرق بعرايشية مصر (المطرية - سيناء - بنها)، حي ثان الإسماعيلية ورفع كفاءة طريق دار الشفاء والشوارع العرضية بين طريق دار الشفاء وشارع عباس العقاد والعرضية بين شارع البستان وشارع مساكن التمليك.
 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مشروعات منطقة تعمير القنطرة شرق  

كما تشمل المشروعات تدعيم إنارة الطرق الداخلية بمركز ومدينة القنطرة شرق (مرحلة أولى) بمحافظة الإسماعيلية، وإنارة ميدان المثلث مرورًا بطريق جلبانة (مرحلة ثانية)، إنشاء ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة القنطرة شرق القديمة (مرحلة أولى)، إنشاء ورفع كفاءة وتوسعة الطريق أمام المركز الطلبي الواصل بين شارع العريش وشارع الجيش. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

هذا إلى جانب مشروعين للطرق والكهرباء بتكلفة تقديرية ٤٧.٥ مليون جنيهًا.  

 

وشملت مشروعات محافظة الإسماعيلية بخطة الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ عدة مشروعات لرفع كفاءة الطرق منها مشروع رصف طريق تل البلد - التل الصغير بطول ٣ كم بداية من تقاطع شارع الفدائيين مع شارع الجيش طريق مزارعة حتى تقاطع ميدان المسجد الكبير بالتل الصغير حتى بداية طريق الملاك مع مصرف الوادي، واستكمال رصف منطقة الشهداء من طريق بورسعيد وحتى السكة الحديد شارع شل والزمباعي. 

 

بالإضافة إلى مشروعات بقطاع الكهرباء ومنها مشروع إنارة طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي من أمام الوحدة المحلية لقرية نفيشة حتى مفارق سرابيوم ومن بداية مطار فايد حتى ميدان قمة فايد ميدان ٣ سمكات، مشروع إنارة الشوارع الداخلية بمدينة المستقبل بعدد ٢٥٠٠ كشاف ليد قدرة ١٥٠ وات بالمشتملات، ومشروع إنارة طريق كوبري البعالوة طريق ٩٣ الحربي، ومشروع إنارة الطريق الواصل بين ٣٦ الحربي إسماعيلية الزقازيق الزراعي منطقة المنشية بالقصاصين القديمة ۱۰۰ عمود بالمشتملات ۱۰۰ كشاف ليد قدره ١٥٠ وات. 

 

ووجَّه عصام بتشكيل لجنة فنية من المكتب الفني ومديرية الموارد المائية والري والوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد لإعداد دراسة ميدانية لمعاينة طريق بر أيسر بداية من هويس سرابيوم حتى فايد.  

 

وأشار عصام إلى أنه حرصًا على المال العام لن يتم رصف أي طريق إلا بعد التأكد من الترفيق الكامل له.
 

 

 

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