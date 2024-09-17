اختيار يوسف بكّار الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2024

أعلن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، في بيان رسمي اليوم، عن اختيار الأكاديمي الأردني الدكتور يوسف بكّار الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2024.

الدكتور يوسف بكّار

وتقام هذه الدورة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية.

ومن المقرر أن تقام الدورة 23 لمعرض عمان الدولي للكتاب 2024 في المركز الأردني للمعارض الدولية-مكة مول خلال الفترة بين 10 إلى 19 أكتوبر المقبل، بمشاركة دولة الجزائر الشقيقة كضيف للشرف.



الدكتور يوسف بكّار شخصية أكاديمية أردنية وأستاذ جامعي عرف بمساهماته الكبيرة في مجال النقد الأدبي وقدم قراءات نقدية للشعر العربي القديم والحديث، ودرس أعمال العديد من الشعراء والأدباء العرب، إلى جانب اهتمامه بالتراث العربي؛ إذ عمل على تحقيق وتدقيق النصوص التراثية.



وقدم بكار دراسات قيمة حول الشعر الجاهلي والشعراء المعاصرين وفي مجال الأدب المقارن قام بدراسات مقارنة بين الأدب العربي والأدب الفارسي، وساهم في ترجمة العديد من الأعمال الأدبية.



كما عمل في العديد من الجامعات الأردنية والعربية في مناصب إدارية وأكاديمية مهمة، مثل نائب رئيس جامعة اليرموك، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا، وحصل على العديد من الجوائز تقديرًا لإسهاماته في مجال الأدب والنقد، منها: جائزة الدولة التقديرية في الآداب-الأردن، وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي فئة الإنجاز في الترجمة من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية.



مدير معرض عمان الدولي للكتاب



وقال مدير معرض عمان الدولي للكتاب، جبر أبو فارس، إن الدكتور يوسف بكار شخصية أكاديمية بارزة في الأردن والوطن العربي؛ إذ ساهم منذ سبعينات القرن الفائت في تطوير الدراسات الأدبية والنقدية في الوطن العربي، من خلال مؤلفاته التي وصلت إلى 80 عنوانا، ونسعد باختيار اللجنة الثقافية الهادف لتسليط الضوء على مكانة وإبداعات هذه الشخصية الأدبية في الساحة الأكاديمية والأدبية العربية وإنتاجها العلمي الغزير بمختلف المؤلفات والأبحاث في مجال الأدب والنقد العربي.



وأضاف ابو فارس أن المعرض كما احتفى خلال دوراته الماضية بعدد من الكتاب والأدباء والمثقفين من خلال شخصية المعرض الثقافية التي أصبحت جزءا رئيسيا من فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب سوف يحتفي بالدكتور يوسف بكار من خلال ندوة متخصصة تقام ضمن البرنامج الثقافي للمعرض تلقي الضوء على مسيرته الأكاديمية الحافلة التي في مجال التأليف والنقد بمشاركة عدد من المثقفين، ومن تتلمذ على يديه بمختلف المؤسسات الأكاديمية.



بدوره، أعرب الدكتور يوسف بكار عن شكره لاتحاد الناشرين الأردنيين، وجهود اللجنة الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب على هذا اللفتة والتكريم باختياره الشخصية الثقافية للدورة 23، بعد مسيرة طويلة في خدمة العلم والأدب تجاوزت إلى 40 عاما، قدم خلالها العدد من المؤلفات في مجال الترجمة والنقد.

وأكد الدكتور بكار أهمية بناء جسور التواصل بين الأجيال، ونقل المعرفة والتراث الأدبي إلى الأجيال القادمة، مبينا أهمية الدور الذي يقوم به معرض عمان الدولي للكتاب في إثراء الحركة الثقافية والأدبية، ونشر الثقافة والأدب من خلال فعالياته المختلفة.



يشار إلى أن الدكتور يوسف بكار، مواليد عام 1942، وهو أستاذ شرف بقسم اللّغة العربيّة وآدابها/ كلية الآداب-جامعة اليرموك، يحمل درجة الدكتوراه في الآداب: النّقد الأدبي مع مرتبة الشّرف الأولى من جامعة القاهرة 1972، وعضو في المجامع والجمعيّات والهيئات العلميّة والأدبيّة والاستشاريّة، شارك في التحكيم في الجوائز الأدبية، مثل جائزة الملك فيصل العالمية، وجائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، وترأس هيئة تحرير في عدد من المجلات العلميّة الأكاديميّة، وحضور واسع في مختلف المؤتمرات والمنتديات الثقافية في الأردن، وخارجها.