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سياسة

بالتعاون مع اتحاد الناشرين..

نقابة الصحفيين تقيم معرضًا للكتاب خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تنظم نقابة الصحفيين من خلال اللجنة الثقافية والفنية معرضًا للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024م.
 

معرض الكتاب بنقابة الصحفيين 

يشارك بالمعرض كبرى دور النشر في مصر، حيث سيتم تخصيص جناح لكل دار، وسيتم منح الصحفيين وأسرهم خصومات عديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا قبل افتتاح المعرض.
كما سيتم تنظيم عددٍ من الندوات الثقافية والفنية وعروض الأفلام، وعروض مسرحية لمواهب شابة واعدة ضمن برنامج معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

فعاليات معرض كتاب الصحفيين 


ويتضمن برنامج الفعاليات، الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا ندوات للاحتفاء بعددٍ من رموز الصحافة المصرية، وندوة للتعريف بتاريخ الصحافة المدرسية وأهمية عودتها، من خلال عرض لتاريخ مجلة "روضة المدارس"، التي بدأت في مصر عام ١٨٧٠م، وكانت سببًا في تخريج صحفيين، وكتّاب كبار، وكذلك ندوة  عن سبل إحياء فن الكاريكاتير في الصحافة المصرية.
كما سيتم الاحتفاء بصدور ديوان شعري جديد للكاتب والشاعر جمال بخيت، وعددٍ من مؤلفات الزملاء الصحفيين، وكذلك تنظيم ندوة ومعرض بورتريه احتفاءً بمئوية الفنان فؤاد المهندس، ويشمل البرنامج عروضًا مسرحية، وعروضًا لأفلام قصيرة.
 

برتوكول بين نقابة الصحفيين واتحاد الناشرين المصريين 

وكانت نقابة الصحفيين قد وقّعت بروتوكول تعاون مع اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، يتضمن عددًا من الفعاليات والخدمات المشتركة.

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معرض للكتاب بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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