مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع الخميس لحسم عدد من الملفات

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام اجتماعا هاما غدا الخميس، بمقر الاتحاد بالجزيرة من أجل حسم عدد من الملفات الهامة والعاجلة.

ومن المقرر، أن يشهد اجتماع مجلس الجبلاية المقبل، تحديد موعد الإعلان عن فتح باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إلى جانب تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد يتولى إدارة شئون الكرة المصرية.

اعتماد انتخابات رابطة الأندية

ومن المقرر، أن يشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتماد نتيجة انتخابات رابطة الأندية المحترفة، المقرر انعقادها غدا الأربعاء.

كما يتطرق الاجتماع لمناقشة ترتيبات معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، في شهر أكتوبر المقبل، وإتخاذ كافة التدابير التي تضمن عدم تكرار الأزمات التي عاشها الفريق في المعسكر المقبل.

سبب حرمان الجمهور من حضور مباراة الزمالك والشرطة الكيني

من جهة أخرى، حرص اتحاد الكرة المصري على توضيح سبب إقامة مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني، بدون جمهور، الجمعة المقبل في إياب دور الـ٢٣ ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

وبحسب المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، فإن مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور بسبب الأحداث التي شهدها نهائي الكونفدرالية، وتقرر على أثرها منع الحضور الجماهيري مباراتين وبالتالي لم يتم طرح تذاكر للمباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الشرطة الكيني في لقاء عودة دور الـ ٣٢.