تدريبات بدنية لمستبعدي وبدلاء الزمالك في كينيا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء الشرطة الكيني الذي أقيم بالأمس في بطولة الكونفدرالية، تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم بمقر فندق الإقامة في كينيا صباح اليوم الأحد.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض اللاعبين البدلاء والمستبعدين لتدريبات في صالة الجيمانيزيوم اليوم الأحد، ومنح الفريق بالكامل راحة من التدريبات الفنية بعد خوض مباراة الأمس أمام الشرطة الكيني.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبدالله السعيد، في المباراة التي أقيمت عصر الأمس في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.