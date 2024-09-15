الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تدريبات بدنية لمستبعدي وبدلاء الزمالك في كينيا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء الشرطة الكيني الذي أقيم بالأمس في بطولة الكونفدرالية، تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم بمقر  فندق الإقامة في كينيا صباح اليوم الأحد. 

واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض اللاعبين البدلاء والمستبعدين  لتدريبات في صالة الجيمانيزيوم اليوم الأحد، ومنح الفريق بالكامل راحة من التدريبات الفنية بعد خوض مباراة الأمس أمام الشرطة الكيني.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبدالله السعيد، في المباراة التي أقيمت عصر الأمس في ذهاب دور الـ32  لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك ينهي إجراءات سفر الونش إلى ألمانيا

الزمالك يمنح اللاعبين فرصة للتجول في كينيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البرتغالي جوزيه جوميز الكونفدرالية الأفريقية بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية

مواد متعلقة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

الأكثر قراءة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بعد استبعاد أشرف رشاد، أحمد عبد الجواد أمينا عاما لحزب مستقبل وطن

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

موعد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تشكيل لجنتين لكشف أسباب حادث قطاري الزقازيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

تفسير حلم الكعبة في المنام وعلاقته بتحقيق الكثير من الأمنيات

هل كانت تُضرب الموسيقى والطبول للاحتفال بالمولد النبوي؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية