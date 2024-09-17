استشهاد نجل النائب علي عمار في انفجارات أجهزة "البايجر" بلبنان، وميقاتي: حادث اليوم خطير جدًّا

استُشهد مهدي نجل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" اللبنانية النائب علي عمار، بانفجارات أجهزة "البايجر" في الضاحية الجنوبية بلبنان.

وبحسب «النهار اللبنانية»، يبلغ مهدي من العمر 40 عامًا، ومتزوّج ولديه أولاد.

انفجار أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بايجر"

وكان "حزب الله" أعلن أنّه "قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم انفجرت عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".

وفي أول تعليق على استشهاد نجله، قال النائب ⁧عمار⁩ في تصريح⁩: "إنا لله وانا اليه راجعون... لنا يوم مع هذا العدو والأيام بيننا، وما حصل هو بمثابة عدوان إسرائيلي واضح وسنتعامل معه باللغة التي يفهمها".

ميقاتي: حادث اليوم خطير جدًّا

وحضر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبانية نجيب ميقاتي إلى منطقة برج البراجنة لتعزية النائب علي عمار، وقال: "حادث اليوم خطير جدًّا".

كما توافدت شخصيات رسمية وحزبية وأهلية إلى عمار لتقديم واجب العزاء.