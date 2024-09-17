استشهاد نجل النائب علي عمار في انفجارات أجهزة "البايجر" بلبنان، وميقاتي: حادث اليوم خطير جدًّا

استشهاد نجل النائب علي عمار في انفجارات أجهزة "البايجر" بلبنان، وميقاتي: حادث اليوم خطير جدًّا
استُشهد مهدي نجل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" اللبنانية النائب علي عمار، بانفجارات أجهزة "البايجر" في الضاحية الجنوبية بلبنان.
وبحسب «النهار اللبنانية»، يبلغ مهدي من العمر 40 عامًا، ومتزوّج ولديه أولاد.
انفجار أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالـ"بايجر"
وكان "حزب الله" أعلن أنّه "قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم انفجرت عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".
وفي أول تعليق على استشهاد نجله، قال النائب عمار في تصريح: "إنا لله وانا اليه راجعون... لنا يوم مع هذا العدو والأيام بيننا، وما حصل هو بمثابة عدوان إسرائيلي واضح وسنتعامل معه باللغة التي يفهمها".
ميقاتي: حادث اليوم خطير جدًّا
وحضر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبانية نجيب ميقاتي إلى منطقة برج البراجنة لتعزية النائب علي عمار، وقال: "حادث اليوم خطير جدًّا".
كما توافدت شخصيات رسمية وحزبية وأهلية إلى عمار لتقديم واجب العزاء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.