رونالدو يوجه رسالة إلى كاسترو بعد إقالته من تدريب النصر

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة وداع لمواطنه لويس كاسترو، مدرب العالمي الذي تمت إقالته عصر اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال النصر السعودي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس": "قررت شركة نادي النصر رسميًّا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاستـرو، مثمنين له الجهود كافة التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".

ونشر رونالدو صورة مع كاسترو عبر حسابه على "إنستجرام" موجهًا له رسالة وداع، قائلًا: "شكرًا لك على كل شيء".

وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أن النصر اقترب من التعاقد مع ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ليحل مكان المدرب البرتغالي.

وكان كاسترو تولى تدريب النصر في يوليو 2023 بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2025.

النصر السعودي يعلن رسميا إقالة مدربه لويس كاسترو

وأعلن نادي النصر السعودي رسميا إقالة مدربه لويس كاسترو من منصبه بعد التعادل مع نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 1-1، خلال المواجهة التي تجمعهما، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري النخبة الآسيوي.

وقال النصر عبر حسابه بموقع تويتر: قررت شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاسترو.. مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق.

افتتح النصر التسجيل عن طريق سلطان الغنام في الدقيقة 14، فيما تعادل للشرطة العراقي اللاعب محمد داوود ياسين في الدقيقة 24.

غياب رونالدو عن مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي

ومنذ انضمام رونالدو للنصر في يناير 2023، لم يغب رونالدو عن العالمي سوى 9 مواجهات من أصل 69 مباراة مع الفريق الأصفر.

وفي المواجهات التسع التي غاب فيها رونالدو، لم يخسر النصر سوى مرة وحيدة، كانت أمام الاتفاق في الجولة الأولى لدوري روشن بالموسم الماضي.

أما بقية المواجهات فانتهت بالتعادل أو فوز النصر، مما يدعو العالمي لعدم القلق بشأن غياب الدون البرتغالي.

وعلى المستوى الآسيوي، غاب رونالدو عن فوز النصر 3-2 على الدحيل، والتعادل 1-1 مع استقلال دوشنبه خلال الموسم الماضي.

وكان نادي النصر السعودي، أعلن عن تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة مفاجئة.

إصابة كريستيانو رونالدو

وقال النصر، في بيان طبي، إن رونالدو أصيب بوعكة صحية عبارة عن عدوى فيروسية وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة المسافرة إلى العاصمة العراقية بغداد، لملاقاة الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوي.