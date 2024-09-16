الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة سلبية في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، قائمة سلبية فردية في الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين، بعد انقضاء 3 جولات.

 

رونالدو على رأس قائمة سلبية في الدوري السعودي 

وحسب إحصائيات شبكة "سوفا سكور" المتخصصة، فإن رونالدو هو أكثر لاعب إهدارًا للفرص التهديفية الكبرى في المسابقة، برصيد 4 فرص مهدرة.

وأهدر الدون هذه الفرص بواقع 3 في مباراة الفيحاء بالجولة الثانية، وواحدة في الكلاسيكو أمام الأهلي في الجولة الثالثة.

وسجل رونالدو هدفين حتى الآن في الدوري السعودي، بواقع هدف ضد كل من الرائد والفيحاء، حيث فشل في هز شباك الراقي.

ويأتي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص، بـ3 فرص، بواقع واحدة في كل مباراة من المباريات الثلاث التي لعبها.

ورغم ذلك، فإن بنزيما سجل 4 أهداف، منها 3 "هاتريك" في شباك الوحدة في الجولة الثالثة.

ويأتي بعد ذلك في القائمة 11 لاعبًا، أهدر كل منهم فرصتين كبيرتين، يأتي على رأسهم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم القادسية، الذي لم يهز الشباك حتى الآن، والجزائري حسام عوار، نجم الاتحاد، الذي أحرز 3 أهداف.

يذكر أن رونالدو تصدر قائمة أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص الكبرى بنهاية الموسم الماضي برصيد 33 فرصة مهدرة، أكثر من أي لاعب آخر بـ10 فرص على الأقل.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رونالدو كريستيانو رونالدو النصر السعودي الدوري السعودي النصر

مواد متعلقة

ماذا فعل النصر السعودي في غياب رونالدو قبل مواجهة الشرطة العراقي؟

بدون رونالدو، بعثة النصر السعودي تطير للعراق لمواجهة الشرطة (صور)

عدوى فيروسية، النصر السعودي يعلن تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو

منح التفوق للسيتي على كل الأندية ويطارد رونالدو، هالاند يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

بعد إخلاء سبيل اللاعب، مرتضى منصور يوجه رسالة لأسرة ضحية أحمد فتوح

منطوق قرار جنايات مطروح بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

سيراميكا كليوباترا يحصل علي خدمات لاعب الأهلي علي سبيل الإعارة

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

منوعات

المزيد

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية