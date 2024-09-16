كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة سلبية في الدوري السعودي

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، قائمة سلبية فردية في الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين، بعد انقضاء 3 جولات.

رونالدو على رأس قائمة سلبية في الدوري السعودي

وحسب إحصائيات شبكة "سوفا سكور" المتخصصة، فإن رونالدو هو أكثر لاعب إهدارًا للفرص التهديفية الكبرى في المسابقة، برصيد 4 فرص مهدرة.

وأهدر الدون هذه الفرص بواقع 3 في مباراة الفيحاء بالجولة الثانية، وواحدة في الكلاسيكو أمام الأهلي في الجولة الثالثة.

وسجل رونالدو هدفين حتى الآن في الدوري السعودي، بواقع هدف ضد كل من الرائد والفيحاء، حيث فشل في هز شباك الراقي.

ويأتي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص، بـ3 فرص، بواقع واحدة في كل مباراة من المباريات الثلاث التي لعبها.

ورغم ذلك، فإن بنزيما سجل 4 أهداف، منها 3 "هاتريك" في شباك الوحدة في الجولة الثالثة.

ويأتي بعد ذلك في القائمة 11 لاعبًا، أهدر كل منهم فرصتين كبيرتين، يأتي على رأسهم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم القادسية، الذي لم يهز الشباك حتى الآن، والجزائري حسام عوار، نجم الاتحاد، الذي أحرز 3 أهداف.

يذكر أن رونالدو تصدر قائمة أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص الكبرى بنهاية الموسم الماضي برصيد 33 فرصة مهدرة، أكثر من أي لاعب آخر بـ10 فرص على الأقل.