4 مرشحين لخلافة لويس كاسترو في تدريب النصر السعودي

تحدثت تقارير إعلامية، أن نادي النصر السعودي استقر على إقالة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، خاصة بعد تعادل الفريق مع نظيره الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة.

ووفقا لما ذكره تقرير لبرنامج "صدى الملاعب"، فإنه تأكد رحيل كاسترو، حسب مصادرنا الخاصة، ومباراة الشرطة العراقي ستكون الأخيرة له مع الفريق".

4 مدربين مرشحين لخلافة كاسترو في النصر السعودي

وأضاف التقرير: "النصر حاليا يفاوض 4 مدربين، من بينهم الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، وماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق، والفرنسي تيري هنري مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي السابق، وسيرجيو كونسيساو مدرب بورتو السابق".

وتابع: "الرئيس التنفيذي للنصر جويدو بدأ فعلا مفاوضاته مع هؤلاء المدربين الأربعة لاختيار أحدهم الفترة المقبلة، والإدارة فضّلت عدم تغيير المدرب إلى حين مباراة الشرطة العراقي".

النصر يخسر كل البطولات

وخسر النصر البطولات جميعها التي نافس عليها بقيادة كاسترو، فقد خسر لقب الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأسَي السوبر نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الجديد، وكأس دوري أبطال آسيا.

وفي مسيرة كاسترو، لا توجد سوى بطولة كأس الأندية العربية التي جرت في صيف 2023، إذ ظفر بها النصر على حساب الهلال في الطائف.

ومع بداية الموسم، خسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي، قبل أن يتعادل مع الرائد في افتتاح الدوري السعودي، ثم يهزم الفيحاء برباعية في الجولة الثانية، ويتعادل أمس مع "الراقي" بهدف لمثله.

مسيرة لويس كاسترو مع النصر السعودي

وقاد كاسترو النصر في 53 مباراة بالمسابقات جميعها، ففاز بـ 36 مباراة، وخسر في 9، وتعادل في 8، وحقق لقب البطولة العربية فقط.