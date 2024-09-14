السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

4 مرشحين لخلافة لويس كاسترو في تدريب النصر السعودي

لويس كاسترو، فيتو
لويس كاسترو، فيتو

تحدثت تقارير إعلامية، أن نادي النصر السعودي استقر على إقالة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، خاصة بعد تعادل الفريق مع نظيره الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة.

ووفقا لما ذكره تقرير لبرنامج "صدى الملاعب"، فإنه تأكد رحيل كاسترو، حسب مصادرنا الخاصة، ومباراة الشرطة العراقي ستكون الأخيرة له مع الفريق".

4 مدربين مرشحين لخلافة كاسترو في النصر السعودي 

وأضاف التقرير: "النصر حاليا يفاوض 4 مدربين، من بينهم الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، وماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق، والفرنسي تيري هنري مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي السابق، وسيرجيو كونسيساو مدرب بورتو السابق".

وتابع: "الرئيس التنفيذي للنصر جويدو بدأ فعلا مفاوضاته مع هؤلاء المدربين الأربعة لاختيار أحدهم الفترة المقبلة، والإدارة فضّلت عدم تغيير المدرب إلى حين مباراة الشرطة العراقي".

النصر يخسر كل البطولات 

وخسر النصر البطولات جميعها التي نافس عليها بقيادة كاسترو، فقد خسر لقب الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأسَي السوبر نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الجديد، وكأس دوري أبطال آسيا.

وفي مسيرة كاسترو، لا توجد سوى بطولة كأس الأندية العربية التي جرت في صيف 2023، إذ ظفر بها النصر على حساب الهلال في الطائف.

ومع بداية الموسم، خسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي، قبل أن يتعادل مع الرائد في افتتاح الدوري السعودي، ثم يهزم الفيحاء برباعية في الجولة الثانية، ويتعادل أمس مع "الراقي" بهدف لمثله.

مسيرة لويس كاسترو مع النصر السعودي 

وقاد كاسترو النصر في 53 مباراة بالمسابقات جميعها، ففاز بـ 36 مباراة، وخسر في 9، وتعادل في 8، وحقق لقب البطولة العربية فقط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

لويس كاسترو النصر السعودي كاسترو نادي النصر السعودي

مواد متعلقة

النصر السعودي يفاوض تيري هنري (فيديو)

أهلي جدة يتعادل مع النصر 1/1 بالدوري السعودي (صور)

النصر يكرم رونالدو على هامش مباراة الفريق أمام أهلي جدة

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

حذر من تكرار فيضان نوح، خبير يكشف تسريبا كارثيا بسد السرج الأخطر من النهضة

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

ads

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية