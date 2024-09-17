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حوادث

مصرع شاب داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية

مصرع شاب اثناءالتنقيب
مصرع شاب اثناءالتنقيب علي الاثار، فيتو

لقي  شاب بقرية الحصافة طوخ مصرعه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل  بدائرة مركز شرطة طوخ، تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بطوخ 
تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بورود معلومات بقيام شخصين بالتنقيب علي الآثار ومصرع أحدهما داخل الحفرة بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قيام الشاب المتوفي ويدعى "باسم" يبلغ من العمر 21 عاما، وشخص اخر يدعى "مصطفى. خ" بالتنقيب عن الآثار اسفل منزل بدائرة المركز وأثناء الحفر انهارت الحفرة علي الشاب الأول ما أدى الي مصرعه فى الحال.

التحريات في مصرع شاب بسبب التنقيب عن الآثار بالقليوبية 
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب  وأحمد نصر معاون رئيس المباحث تم ضبط المتهم الثانى والأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

 

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