الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مشروعات صغيرة لدعم الشباب

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع، فيتو

 استقبل المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، اللواء مهندس طارق محمد العباسى - رئيس مجلس إدارة (مصنع 144 الحربي ) ببنها، وذلك لمناقشة إمكانيات التصنيع داخل مجمع المصانع بالشركة لصالح المشاريع المقامة بالمحافظة لاستغلال المنتجات التى يتم إنتاجها بالمصنع، وكذا قطعة أرض على مساحة تقع شرق المصنع على الرياح بالتوفيقي مباشرة وتطل على كورنيش البر الشرقي التي تم إنشاءه من قبل المحافظة. 

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تطوير الكورنيش لخدمة المواطنين بالقليوبية

 وجدير بالذكر أن هذه الأرض البالغ مساحتها 13 ألف متر مربع تستخدم كحرم آمن للمصنع من الجهة الشرقية لاستغلالها بالتنسيق مع مجلس إدارة المصنع لإقامة مشروعات استثمارية خدمية بما يحقق رؤية المحافظة والشركة بتطوير الكورنيش لخدمة المواطنين بالمحافظة وحدائق عامة تماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة، حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع علي ضرورة استغلال هذه الأرض حتى لا تتحول إلى مكان عشوائي يساء استخدامه ويشوه المظهر الحضاري للكورنيش.


وأكد  المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير الكورنيش بالكامل وتوريد عربات متنقلة للطعام، وجار طرحها للشباب لتكون متنفسا جديدا لأبناء مدينة بنها والمدن المجاورة، وذلك في إطار حرص المحافظة على التوسع في المناطق الخضراء وأماكن التنزه لمواطنيها.


 جاء الاجتماع بحضور اللواء حاتم السلكاوى رئيس قطاع الأمن بالمصنع والمهندس هشام عبد الدائم رئيس قطاع التنسيق والمتابعة - ومنى شعبان - ادارة العلاقات الخارجيه  ومحمد جابر الشوربجي  إدارة العلاقات العامة بالمصنع الحربى.

 

 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مدينة بنها

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