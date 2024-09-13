وزير الموارد المائية والري في زيارة مفاجئة للقليوبية

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بزيارة مفاجئة للقليوبية شملت تفقد حدائق القناطر الخيرية وترعة بقرية كفر الجمال بمدينة طوخ.

وزارة الري تطلق العام المائي

في وقت سابق أعلنت وزارة الموارد المائية والري بدء العام المائي الجديد اعتبارا من بداية أغسطس الجاري ٢٠٢٤، حيث عملت الوزارة خلال العام المائى السابق ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من خلال العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات.

تطهير حوالى ٣٣ ألف كيلومتر

وكشف تقرير لوزارة الري أنه تم خلال العام المالى الماضى تطهير حوالى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق.

كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها بمعرفة المزارعين لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية، كما تم خلال العام المائى الماضى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٦٠٠ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٩٩٨ كيلومترا من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال العام المائى القادم، كما تواصل الوزارة دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع.