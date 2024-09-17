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رياضة

بعد حل أزمة اللاعب الغاني دياويسي تايلور، رفع إيقاف القيد عن مودرن سبورت

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

أعلن نادي مودرن سبورت تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد حل أزمة اللاعب الغاني دياويسي تايلور.

وكان هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية، لحل القضية والتوصل إلى حل بالتسوية مع تايلور، بعد الحكم بحصوله على غرامة نتيجة فسخ التعاقد سابقًا.

 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا امس، رفع ايقاف القيد رسميا عن نادي البنك الأهلي بعد دفع 18 ألف دولار قيمة مستحقات مالية لأكاديمية فى غانا كان لها حق رعاية  ياو أنور مهاجم الفريق المنضم من صفوف الإسماعيلي.

 

ووفقا للتحديث الأخير لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبح عدد الأندية المصرية التي تواجه أزمة في القيد 5 أندية بواقع 11 قضية بعد خروج نادي البنك الأهلي ومودرن سبورت من القائمة رسميا.

ويتواجد الاسماعيلي علي رأس الأندية المصرية  وقضية لكلا من نجوم المستقبل وأسوان، وثلاث قضايا لنادي إيسترن كومباني و5 قضايا لنادي مصر المقاصة.

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