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رياضة

فيفا يغرم الزمالك، صدمة جديدة بسبب مستحقات أتشيمبونج

أتشيمبونج
أتشيمبونج

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، صدمة جديدة بعد وصول إخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية مهاجم الفريق السابق الغاني أتشيمبونج. 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن فيفا قرر تغريم الزمالك بسبب التأخير في دفع قسط أتشيمبونج الأخير والمقرر له أبريل الماضي.

وأضاف أن قيمة القسط الأخير لأتشيمبونج 115 ألف دولار، بالإضافة إلى 85 ألف دولار غرامة تأخير. 

وتأخر الزمالك في سداد القسط الأخير المستحق للغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.

 

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