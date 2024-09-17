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رياضة

المصري مهدد بإيقاف القيد، رد ناري من التوأم على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية

التوام حسام وابراهيم
التوام حسام وابراهيم حسن، فيتو

كشف خالد الغندور، بالمستندات رد التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن على هجوم النادي المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا خلال الساعات الماضية مع الكابتن إبراهيم حسن للرد على الهجوم من رجب عبد القادر نائب رئيس المصري، والذي قال إن التوأم ليس لهم أي مستحقات لدى المصري وأنهم سيشتكون في المحكمة الدولية لكي يحفظوا حقوق النادي".

وأضاف: "إبراهيم حسن قال إن لهم شهرين متأخرات مرتب وشهرين شرط جزائي و6 مكافآت مباريات كل ده خاص بـ مارس وإبريل 2023".

واختتم: “إبراهيم حسن قال: حقوقنا مش هنفرط فيها وصدر حكم  نهائي من اتحاد الكرة وحتى الآن لم نحصل على مستحقاتنا واتحاد الكرة أرسل إلى النادي المصري وبلغه بالسداد من شهر 7 الماضي ومحصلش أي جديد حتى الآن”.

رد المصري على التوأم

وكان النادي المصري قد رد على تقديم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب، شكوى بسبب مستحقات مالية سابقة خاصة بالجهاز الفني الذي كان يقوده حسام حسن حينما كان مدربًا للمصري، بعدما تمت إقالته.

وجاء رد رجب عبدالقادر، نائب رئيس النادي المصري كالتالي: «شكوى حسام حسن ضد النادي المصري في اتحاد الكرة؟ عشان نتكلم في الملف ده، لازم نتكلم في كل السلبيات اللي حصلت، مش الأمر إن حد له مستحقاته».

وأضاف في تصريحات عبر قناة «النهار»: «لو بيتكلم إن له مستحقات وجهازه المعاون، فالنادي المصري له حقوق، الضغط أو الكلام اللي بيتقال على إيقاف قيد النادي المصري، احنا الفيصل بينا وبين لجنة المنازعات بالاتحاد المصري احنا بنلجأ فيه للمحكمة الرياضية عشان تحسم الأمور، وجاري إجراءات اللجوء للمحكمة».

وأكمل: «حسام حسن تمت إقالته لأسباب وأسباب مؤيدة بمستندات، احنا لم نقم بإقالة الجهاز المعاون وأنهينا عمل الجهاز الفني، لكن الجهاز المعاون تم منحه إجازة على أن يتواجد في بورسعيد خلال فترة وهو امتنع وتم إرسال أكثر من إنذار».

وتابع: «كل واحد له عقد مش حسبة واحدة إنك تستنغى عن المدير الفني وممكن أصلًا باقي الجهاز نكون محتاجينه.. الإدعاء بإنه تم إقالة المدير الفني والجهاز المعاون كلام مش مظبوط، حسام حسن تمت إقالته لكن باقي الجهاز ابتداءً من إبراهيم حسن لم تتم إقالته».

وأتم: «عندنا ملف كامل والمحكمة الرياضية الدولية تقدر تحكم والنادي المصري مش هيفرط في حقوقه أبدًا».

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