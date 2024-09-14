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رياضة

بمشاركة 15 صفقة جديدة، مودرن سبورت يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت إلى التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد إنتهاء الموسم الكروي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم في وجود الصفقات الجديدة، وتحت قيادة الكابتن طلعت يوسف وجهازه المعاون.

 

 

مودرن سبورت يضم 15 لاعبا

 وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع ١٥ لاعبا، ضمن خطة النادي للموسم الجديد مع الاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق.

وجاءت التعاقدات ضمن الخطة المتفق عليها من أجل التطوير والمنافسة على البطولات الموسم المقبل مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وبعد موافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى: محمد مجدى حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الإنتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

وفي الهجوم: ماكينة الأهداف الزامبي اينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.

حارس مودرن سبورت الجديد يعلق على انضمامه للفريق

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