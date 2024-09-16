لجنة فحص سيارات المعاقين تواصل عملها في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإشراف على أعمال اللجنة المكلفة بالفحص الشامل لملف سيارات المعاقين، والتي تتكون من ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية، وهي مصلحة الجمارك بوزارة المالية، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الخارجية، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التضامن الاجتماعي.

لجنة فحص سيارات المعاقين تواصل عملها ببني سويف

وواصلت اللجنة جهودها اليوم في نطاق مدينة بني سويف، حيث تركزت الأعمال على مراجعة الأوراق والبيانات الخاصة بسيارات المعاقين للتأكد من استيفاء الشروط القانونية واللوائح المنظمة لهذه الملفات. تهدف اللجنة من خلال فحصها الشامل إلى ضمان استخدام السيارات من قبل مستحقيها وفق القوانين والتشريعات المقررة، والتأكد من عدم وجود مخالفات تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية التي تمنح لهذه السيارات.

وبعد انتهاء الأعمال الميدانية، عقد اللواء سامي علام اجتماعًا مع أعضاء اللجنة، حيث اطلع على تقرير مفصل عن النتائج التي حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية. وأكد السكرتير العام المساعد في الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بدقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة بني سويف على تطبيق القانون وتوفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وضمان وصول الدعم إليهم بطريقة تساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية وتحسين مستوى معيشتهم.

تعديلات مرورية بمدبنة بني سويف

وفي سياق آخر، تواصل محافظة بني سويف، تعديل وتنظيم الحركة بميدان الزراعيين لتسهيل الحركة والانتقال وفك التكدس بمحيط تقاطع شارعي أحمد عرابي وعبد السلام عارف في تلك المنطقة، والتي تشهد زحاما واختناقات مرورية، خاصة أوقات الذروة تزداد في فترات الدراسة، بما يساعد على تحقيق السيولة المرورية وتسهيل الحركة وتقليل الكثافة لكافة المسارات المرورية لمستخدمي شارعي أحمد عرابي وعبد السلام عارف

وتتضمن التعديلات تقليص الرصيف في آخر 40 مترا بشارع أحمد عرابي قبل التقاطع مع عبد السلام عارف، خاصة وان مساحة الرصيف "حاليًا" تزيد عن 4 متر، يمكن اجتزاء 2 متر منها وإضافتها لأحمد عرابي لتناسب الكثافة وحركة السيارات والمساعدة في تنفيذ تلك الحلول المروريةوذلك من خلال فتح اتجاه من ميدان الزراعيين من أحمد عرابي إلى شارع البحر من خلال عمل إشارة عند التقاطع أحمد عرابي مع عبدالسلام عارف.

ووجه محافظ بني سويف بالتنسيق مع كافة شركات المرافق الموجودة بالمنطقة بشان أية أعمال يتم تنفيذها، لتقييم الوضع بشكل كامل ودقيق قبل اتخاذ أي قرار، موجها المختصين بعمل تجربة مبدئية للوقوف على مدى ملائمة تلك الحلول المقترحة وقياس النتائج مع مراعاة بعض المتغيرات والعوامل المؤثرة مثل الأحمال والكثافة المتوقعة وتفاوتها من فترة لأخرى، خاصة مع اختلاف كثافة وطبيعة الحركة في الوقت الحالي عنها في أيام الدراسة وعلى مدار اليوم الواحد وغيرها من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار ويتم دراستها بشكل علمي ومتكامل قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.