طبيبة قبطية توزع حلوى المولد على المرضى ببني سويف

وزعت الطبيبة المسيحية الدكتورة إيمان جرجس، عيادة التأمين الصحي والصحة المدرسية في مدينة الفشن، جنوب محافظة بني سويف، حلوى المولد النبوي الشريف على زملائها والعاملين والمترددين على العيادة.

تصرف الطبيبة نال استحسان الجميع، حيث أظهر تقديرًا للمناسبة واهتمامًا بتعزيز الروابط الاجتماعية والإنسانية داخل بيئة العمل والمجتمع المحلي، خاصة وأنها دائمًا ما تقوم بهذا العمل سنويًا وتشارك زملائها المسلمين إحتفالاتهم الدينية.

طبيبة مسيحية توزع حلوى المولد على العاملين ومرضى التأمين الصحي ببني سويف

طبيبة توزع حلوى المولد على المرضى ببني سويف

وأكدت الدكتورة إيمان جرجس، أنها تقوم سنويًا بهذه المبادرة، معربة عن سعادتها بمشاركة الفرحة بهذه المناسبة الدينية مع الجميع، لافتةً إلى أنها تهتم بالاحتفال بمناسبات أخرى مثل شهر رمضان، حيث توزع الفوانيس وتزين العيادة، مما يعزز من روح التضامن والبهجة بين العاملين والمستفيدين من خدمات العيادة.

ومع تداول صور اهداء الطبيبة حلوى المولد النبوي الشريف لزملائها والمترددين على العيادة انهالت التعليقات الإيجابية التي تعبر عن علاقة "المسلمين والمسيحيين" نسيجي الأمة والشعب المصري، خاصة في المناسبات الدينية، وتفاعل زملاء الطبيبة، مؤكدين أن زميلتهم تداوم على هذا العمل سنويًا على نفقتها الخاصة.

طبيبة مسيحية توزع حلوى المولد على العاملين ومرضى التأمين الصحي ببني سويف

إشادة بتوزيع طبيبة حلوى المولد على زملائها

وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتصرف طبيبة التأمين الصحي ببني سويف، مؤكدين أنه عمل يعبر عن روح المحبة والتآخي بين المسلمين والمسيحيين في مصر، ويعكس مشاعر الوحدة الوطنية التي تسود البلاد، حيث تُعتبر الأعياد والمناسبات، سواء كانت إسلامية أو مسيحية، فرصة لتعميق هذه الروابط والتأكيد على أن الشعب المصري واحد، متحد بمشاعر المحبة والسلام.

مسؤول قبطي يوزع حلوى المولد على الموظفين

وفي سياق متصل، حّرص المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بـ محافظة بني سويف، على مشاركة الموظفين المسلمين بمديرية تموين بني سويف، احتفالهم بذكرى المولد النبوي الشريف، بإهدائهم علب الحلوى، في لفتة طيبة نالت استحسان الجميع.