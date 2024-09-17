التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، المهندس عمرو رضا المدير التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، وذلك لمناقشة جهود المجموعة لدعم منظومة المخلفات في المحافظة، وتقديم خدمات المعالجة عبر شركة الطاقة البديلة الخضراء "جايا"، المتخصصة في إدارة وتشغيل ومعالجة المخلفات لإنتاج الوقود البديل.

محافظ بني سويف يبحث جهود دعم منظومة المخلفات

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه قد حضر اللقاء المهندس حسام طه مدير مصنع بني سويف، المهندس عصام عبد النبي المدير التنفيذي لشركة الطاقة البديلة الخضراء "جايا"، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والمشاركة المجتمعية بالمجموعة، يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين محافظة بني سويف ومؤسسات القطاع الخاص.

في مستهل اللقاء، أعرب المدير التنفيذي لمجموعة تيتان مصر عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة بني سويف على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة نظيفة.

كما أشار إلى العرض الفني والمالي المقدم من الشركة لاستمرار تقديم خدمات المعالجة، والتي تشمل تطوير منشآت المعالجة بالمصانع الثلاثة: سنور، سمسطا، والواسطى، وتوريد وتركيب معدات حديثة بها، بجانب إدارة وتشغيل المدفن الصحي في سنور وسمسطا.

كما ناقش المحافظ الخطط المستقبلية للمجموعة، موجهًا بتشكيل لجان مختصة لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأضاف محافظ بني سويف، أن المحافظة تتبنى رؤية شاملة في التعامل مع ملف المخلفات، وتعزيز الشراكات مع الشركات والمؤسسات الكبرى لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، خاصة في ضوء التحديات البيئية المتزايدة.