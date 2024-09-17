فقدت ابنتاها وحفيدتها فى حادث قطاري الشرقية، قرينة الرئيس السيسي تعزى أم اليتامي

أجرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بالسيدة عزة التى فقدت ابنتاها وحفيدتها فى حادث تصادم قطاري الزقازيق منذ عدة أيام، حيث قدمت قرينة الرئيس خاص التعازى والمواساة للسيدة عزة حيث أكدت قرينة الرئيس أن الحديث مع هذه السيدة المصرية الأصيلة مؤثرا.

قالت قرينة الرئيس: "إن السيدة عزة أبدت صبراوأيمانا كبيرا بقضاء الله رغم عمق الألم.. نسأل الله أن يربط على قلبها ويمنحها القوة والصبر".

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