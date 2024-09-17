إلحقي يا خالتي بناتك وحفيدتك ماتوا، فيتو في منزل سيدة فقدت 3 من أبنائها بحادث قطاري الزقازيق (فيديو)

حادث قطاري الزقازيق، شهدت منطقة الكوبري الجديد في محافظة الشرقية، السبت الماضي، حادث تصادم قطارين أحدهما القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

وكان من المفترض أن يقوم عامل التحويلة، بتحويل مسار أحد القطارين لكن حدث الخطأ فوقع الحادث، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 52 آخرين.

وانتقلت “فيتو” إلى مدينة الزقازيق وعرضت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بثا مباشرًا من منزل الأسرة المكلومة التي فقدت 3 في الحادث الأليم (شقيقتان وطفلة)، حيث انتابت الأسرة حالة من الحزن والصدمة على فقدان أبنائهم.

والدة الضحايا: مش مصدقة إن بناتي ماتوا ومش هشوفهم تاني

وقالت الحاجة عزة محمد بائعة: إنها اعتادت على زيارة ابنتيها هبة ابراهيم وشيماء برفقة أبنائهم في المولد النبوي الشريف وتناول وجبة الغذاء مع باقي الأسرة، وبعد جلستهن الأخيرة ودعوني بحضن حار كأنهن يشعرن باقتراب الرحيل، ثم غادروا المنزل للحاق بالقطار المتجه إلى التل الكبير محافظة الإسماعيلية، قائلين: "نشوف وشك على خير يا أمى.. وكل سنة وانتى طيبة وخالي بالك من صحتك ومن نفسك".

وأضافت السيدة المكلومة: لم يمض 20 دقيقة على رحيلهن من البيت حتى سمعت أحد الجيران يصرخ خارجا ويطرق الباب بقوة شديدة، الحقي يا خالتى بناتك وحفيدتك وعد ماتوا في حادثة القطار.

وتابعت: أصيبت بصدمة شديدة وهرعت برفقة بعض أقاربي إلى مكان الحادث وهناك شاهدت حالة من الهرج والمرج وعدد من الجثامين على القضبان وأهالي منطقة حسن صالح يغطونها بالملايات والبعض الآخر يصرخ بكل قوته لاستدعاء الإسعاف وإنقاذ الجرحى.

واستكملت: توجهت لمستشفى الجامعة والأحرار التعليمى للبحث عن جثث بناتى وحفيدتى حتى عثرت عليهم، أنا حتى الآن مش مصدقة انهم ماتوا، أنا عايشة في كابوس، وربنا يصبرنى ويشفي باقي احفادي".

أهالي الشرقية يشيعون 3 ضحايا من أسرة واحدة بحادث قطاري الزقازيق

حادث قطاري الزقازيق، شيع أهالي مدينة الزقازيق في جنازة مهيبة أمس جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة «شقيقتان وطفلة» والذين لقوا حتفهم أمس السبت في حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبري الجديد وسط بكاء وعويل من قبل أهل الضحايا.

فيتو في منزل اسرة شرقاوية فقدت 3 من ابنائها في حادث قطاري الزقازيق،فيتو

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على ضحايا الحادث المأساوى وهم "هبة وشيماء وطفلتها وعد 5 سنوات" عقب أداء صلاة الفجر بمسجد فجر الإسلام، وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر المدينة، وسط حالة من الصراخ والعويل وانهيار الأسرة، فور وصول جثامين الضحايا.

تحرك عاجل من محافظة الشرقية بشأن أسر ضحايا قطاري الزقازيق

حادث قطاري الزقازيق،أدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في وقت سابق واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع مساء السبت الماضي بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق وأسفر عن وقوع 4 حالات وفاة.

فيتو في منزل اسرة شرقاوية فقدت 3 من ابنائها في حادث قطاري الزقازيق،فيتو1

الأشمونى يقدم واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفين

قدم المحافظ واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويُلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.

وخلال تأدية واجب العزاء قدم محافظ الشرقية إعانة مالية عاجلة لأسر الضحايا معربًا عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم.

فيتو في منزل اسرة شرقاوية فقدت 3 من ابنائها في حادث قطاري الزقازيق،فيتو2

صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين

كما كلف المحافظ أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين طبقا للقانون وتنفيذًا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين وإتخاذ الإجراءات ذات الصلة لصرف التعويضات اللازمة مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم.

فيتو في منزل اسرة شرقاوية فقدت 3 من أبنائها في حادث قطاري الزقازيق، فيتو

وأعرب أهالي الضحايا عن امتنانهم لمحافظ الشرقية لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في مصابهم الأليم.