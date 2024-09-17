"أم الصابرين".. حادث قطاري الشرقية والمرض يخطفان من الحاجة عزة 4 أبناء وحفيدة.. وتتلقى العزاء والدعم من السيدة انتصار السيسي وتركي آل الشيخ (فيديو وصور)

حادث قطاري الزقازيق، على الرغم من مصابها الجلل وجدت في نفسها القوة وجميل الصبر لتتحمل قضاء الله وقدره، وذلك بفضل المساندة التي وجدتها من المسئولين في الدولة وعلى رأسهم حرم رئيس الجمهورية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الشرقية، ومن تعاطف جميع أفراد الشعب المصري معها في فجيعتها.

لو جبل كان أتهد..الحاجة عزة فقدت 4 من أبنائها وحفيدتها

أم الصابرين أقل ما توصف به سيدة خمسينية تدعى "عزة محمد عبدالرحيم"، أو كما تحب أن يلقبونها بـ"أم السيد".. تلك الأم التي فقدت نجلتيها وحفيدتها في حادث قطارى الشرقية المأساوي السبت الماضي، علاوة على فقدان اثنين من ابنائها منذ عدة سنوات بعد معاناة مع المرض ورعايتها 9 أطفال لكنها مصرة على التخطي وتحدي الزمن، فنظرة واحدة في وجه السيدة عزة تحكي كل ذلك.

هنا تقيم الأسرة المكلومة في مدينة الزقازيق،فيتو

فيتو في منزل سيدة فقدت 3 من أبنائها بحادث قطاري الزقازيق

"فيتو"انتقلت إلى المنطقة الكائنة خلف مقابر المبرز بمدينة الزقازيق والتى يطلق عليها الأهالي “عزبة التل”، وفي منزل بسيط جلست السيدة عزة محمد عبد الرحيم صاحبة الـ53عامًا، والتى تملك فرش بسيط للملابس في سوق الثلاث بشارع فاروق الشهير بجوار محطة السكك الحديدية والتى عانت في تربية ابنائها بعد وفاة الزوج منذ عدة سنوات، ترثي حالها.

الأسرة المكلومة،فيتو2

تقول الحاجة عزة في بداية حديثها، إنه لم يخطر ببالها يوما ما أن تكون شاهدة على وداع ابنائها الأربعة وحفيدتها في فاجعة ستحفر في ذاكرتها إلى الأب.

زوج الراحلة هبة وأولادهم،فيتو

وأضافت السيدة المكلومة أن كلمات نطقت بها نجلتيها هبة وشيماء إبراهيم السيد موسى قبيل المأساة لا تزال تحرق قلبها.. ابنتيها وعدتاها والفرح يغمرهما قبيل الفاجعة قائلتين: "إحنا مبسوطين يا أمى أن إحنا شوفناكى في المولد النبوي..وإن شاء الله تيجى المرة الجاية التل الكبيرتتغدى معانا وتقضي معانا يوم حلو".

سرادق عزاء بمنزل الأسرة المكلومة،فيتو

السيدة المكلومة تروي التفاصيل الأولى للفاجعة

وروت السيدة عزة تفاصيل أحداث ليلة الفاجعة، التى دارت في تمام الساعة الـ 6:36 من مساء السبت الماضي، قائلة " هبة وشيماء متزوجين من شقيقين (أرزقية) بمدينة التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية ويقيمون في منزل واحد، كالعادة في الاعياد أو المناسبات السعيدة جاؤوا لزيارتي برفقة أبنائهم وتناول وجبة الغذاء مع الأسرة، وبعد جلستهن الأخيرة ودعوني بحضن حار كأنهن يشعرن باقتراب الرحيل، ثم غادرتا المنزل للحاق بالقطار المتجه إلى التل الكبير محافظة الإسماعيلية، قائلين نشوف وشك على خير يا أمى.. وكل سنة وأنتى طيبة وخالي بالك من صحتك ومن نفسك".

وزيرة التضامن تواسي السيدة،فيتو

وأضافت السيدة المكلومة: “لم يمض 20 دقيقة على رحيلهن من البيت حتى سمعت أحد الجيران يصرخ خارجا ويطرق الباب بقوة شديدة، الحقي يا خالتى بناتك ماتوا في حادثة القطار”.

وزيرة التضامن تواسي الحاجة عزة،فيتو

وتابعت: “أصبت بصدمة شديدة وكنت كالمجنونة أجري هنا وهناك الا ان وصلت الي مكان الحادث وهناك شاهدت حالة من الهرج والمرج وعدد من الجثامين على القضبان وأهالي منطقة حسن صالح يغطونها بالملايات والبعض الآخر يصرخ بكل قوته لاستدعاء الإسعاف وإنقاذ الجرحى”.

واستكملت: "توجهت لمستشفى الجامعة والأحرار التعليمى للبحث عن جثث بناتى وحفيدتى حتى عثرت عليهن، أنا حتى الآن مش مصدقة أنهم ماتوا، أنا عايشة في كابوس، وربنا يصبرنى ويشفي باقي احفادي منى الطفلة الرضيعة والتى تبلغ من العمرعامين ورضا 8 سنوات".

جنازة الشقيقتين بمقابر المبرز،فيتو

الأم الثكلى تسرد مجريات الأحداث الأليمة التى مرت بها في حياتها

ومضت الأم الثكلى تسرد مجريات الأحداث الأليمة التى مرت بها في حياتها “فقدت اثنين من ابنائي منذ عدة سنوات وهما (السيد واحمد) متأثرين بالمرض حيث عانى الأول من مرض سرطان الدم والثاني فيروس التهاب الكبد C”.

واستطردت: “لم يتبق من أبنائي إلا الذكريات، و5 من أطفال نجلتى المتوفية هبة في مراحل التعليم وأحرص على تربيتهم ورعايتهم والإنفاق عليهم بسبب مرض زوجها وطفلة عمرها سنتان بنت نجلتى الثانية شيماء، والتى فقدتها في الحادث حيث يعمل زوجها في محطة التل الكبير كبائع متجول بالإضافة إلى 3 أحفاد ابناء أولادى والذين توفوا خلال السنوات الماضية”.

ضحيتى الحادث المأساوى هبة وشيماء،فيتو

وزيرة التضامن تلتقي الحاجة عزة بالمستشفى:عايزه أدفن بناتي مع بعض

وعن صورها وقت الحادث المأساوى داخل مستشفى الأحرار التعليمى الكائنة بمدينة الزقازيق، وهي برفقة وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت: "طلبت من الوزيرة دفن بناتي في مكان واحد.. كل واحدة كانت في مشرحة.. عايزه أدفن بناتي مع بعض".

رسالة شكر للسيدة انتصار السيسي ووزيرة التضامن والأشموني وآل شيخ

وفي ختام حديثها ناشدت السيدة المكلومة المسؤولين ورجال الخير بتوفير رحلة عمرها لشقيقها الأكبر ووجهت الشكر للسيدة انتصارالسيسي حرم رئيس الجمهورية على دعمها لها في مصابها الجلل واهتمامها بحفيديها المصابين في الحادث (كسورمتعددة بالجسد وحالتهما شبه مستقرة)، ووجهت الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وللمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي زيارته لها وتقديمه واجب العزاء.

جانب من الحادث،فيتو

كما حرصت الحاجة عزة علي توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بعد سؤاله عنها ومطالبته بالتواصل معها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" خلال الساعات الماضية.

أهالي الشرقية يشيعون 3 ضحايا من أسرة واحدة بحادث قطاري الزقازيق

حادث قطاري الزقازيق، شيع أهالي مدينة الزقازيق في جنازة مهيبة في وقت سابق جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة «شقيقتان وطفلة» والذين لقوا حتفهم أمس السبت في حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبري الجديد وسط بكاء وعويل من قبل أهل الضحايا.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على ضحايا الحادث المأساوى وهم "هبة وشيماء وطفلتها وعد 5 سنوات" عقب أداء صلاة الفجر بمسجد فجر الإسلام، وتم تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر المدينة، وسط حالة من الصراخ والعويل وانهيار الأسرة، فور وصول جثامين الضحايا.

سرادق عزاء هبة وشيماء وابنتها امام منزل الاسرة،فيتو

تحرك عاجل من محافظة الشرقية بشأن أسر ضحايا قطاري الزقازيق

حادث قطاري الزقازيق،أدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في وقت سابق واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع مساء السبت الماضي بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق وأسفر عن وقوع 4 حالات وفاة.

هذا ماتبقي من ضحايا حادث قطاري الزقازيق،فيتو

صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين

كما كلف المحافظ أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين طبقا للقانون وتنفيذًا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين وإتخاذ الإجراءات ذات الصلة لصرف التعويضات اللازمة مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم.