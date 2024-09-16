نائب محافظ بني سويف: نركز على توحيد الجهود الخيرية لخدمة 225 قرية

أكد الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، أنه منذ بداية توليه المسؤولية في فبراير 2020، تم التركيز على مواجهة الأزمات وتوحيد الجهود الخيرية لتقديم الخدمات لـ225 قرية في 7 مراكز، إلى جانب إطلاق أول استراتيجية تنموية محلية شاملة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في جلسة حوارية حول "تمكين الشباب" بالحفل الختامي لمسابقة قادة الأنشطة الطلابية ضمن النسخة الرابعة من البرنامج، الذي نظمته مؤسسة شباب القادة تحت شعار "بناء الطالب المصري" وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك في حضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من الوزراء، ونواب الوزراء، والمحافظين، إلى جانب قيادات شبابية حزبية، رؤساء المجالس القومية، ممثلي المجتمع المدني، ورؤساء الجامعات، والأساتذة والطلاب المشاركين.

حبش: استفاد من خبرات محافظ بني سويف

وأشار نائب محافظ بني سويف، إلى فخره بتجربته كنائب للمحافظ، معربًا عن امتنانه لكونه جزءًا من الإدارة الشابة التي تدير محافظة بني سويف، حيث استفاد من خبرات الدكتور محمد هاني غنيم.

وأضاف الدكتور بلال حبش، أن المحافظة تحت قيادة المحافظ الشاب تبنت العديد من المبادرات التي تدعم تمكين الشباب، منها مبادرتا "تأهيل وتمكين" و"المجلس الاستشاري للشباب"، اللتين حققتا مشاركة كبيرة من شباب بني سويف وأحدثتا تأثيرًا إيجابيًا في تحقيق تطلعات المواطن السويفي.

وحضر الجلسة الحوارية الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، السيد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي، النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل شباب الأحزاب، والنائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء شباب القادة.