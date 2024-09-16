محافظ بني سويف: الرئيس السيسي وضع الشباب في صدارة أولوياته

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن اهتمام الدولة المصرية بالشباب، ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع الشباب في صدارة أولوياته منذ توليه المسؤولية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في جلسة حوارية حول "تمكين الشباب" بالحفل الختامي لمسابقة قادة الأنشطة الطلابية ضمن النسخة الرابعة من البرنامج، الذي نظمته مؤسسة شباب القادة تحت شعار "بناء الطالب المصري" وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما جاء ذلك في حضور عددًا من الوزراء، ونواب الوزراء، والمحافظين، إلى جانب قيادات شبابية حزبية، رؤساء المجالس القومية، ممثلي المجتمع المدني، ورؤساء الجامعات، والأساتذة والطلاب المشاركين.

محافظ بني سويف يشيد بجهود الدولة في بناء الإنسان

وأكد محافظ بني سويف أهمية البرامج والمبادرات التي تدعم جهود الدولة في بناء الإنسان، مشيدًا بمسابقة قادة الأنشطة الطلابية كأول وأكبر برنامج يجمع أنشطة طلابية من مختلف الجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأعرب محافظ بني سويف، عن تقديره لمؤسسة شباب القادة، مثنيًا على دورها في تطوير قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات لمواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا ضرورة الاستمرار والتوسع في مثل هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي على الطلاب والمجتمع.

محافظ بني سويف: اهتمام الدولة بالشباب ترجمة لتوجيهات الرئيس

وأشار "غنيم" إلى اهتمام الدولة المصرية بالشباب، ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع الشباب في صدارة أولوياته منذ توليه المسؤولية، مؤمنًا بقدراتهم وحبهم للوطن، معربًا عن فخره بتجديد ثقة القيادة السياسية فيه، مشيرًا إلى أن مشروع تمكين الشباب هو مشروع قومي مستمر.