الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف: الرئيس السيسي وضع الشباب في صدارة أولوياته

د. محمد هاني غنيم
د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن اهتمام الدولة المصرية بالشباب، ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع الشباب في صدارة أولوياته منذ توليه المسؤولية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في جلسة حوارية حول "تمكين الشباب" بالحفل الختامي لمسابقة قادة الأنشطة الطلابية ضمن النسخة الرابعة من البرنامج، الذي نظمته مؤسسة شباب القادة تحت شعار "بناء الطالب المصري" وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

كما جاء ذلك في حضور عددًا من الوزراء، ونواب الوزراء، والمحافظين، إلى جانب قيادات شبابية حزبية، رؤساء المجالس القومية، ممثلي المجتمع المدني، ورؤساء الجامعات، والأساتذة والطلاب المشاركين.

محافظ بني سويف يشيد بجهود الدولة في بناء الإنسان

وأكد محافظ بني سويف أهمية البرامج والمبادرات التي تدعم جهود الدولة في بناء الإنسان، مشيدًا بمسابقة قادة الأنشطة الطلابية كأول وأكبر برنامج يجمع أنشطة طلابية من مختلف الجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 وأعرب محافظ بني سويف، عن تقديره لمؤسسة شباب القادة، مثنيًا على دورها في تطوير قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات لمواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا ضرورة الاستمرار والتوسع في مثل هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي على الطلاب والمجتمع.

محافظ بني سويف: اهتمام الدولة بالشباب ترجمة لتوجيهات الرئيس

وأشار "غنيم" إلى اهتمام الدولة المصرية بالشباب، ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع الشباب في صدارة أولوياته منذ توليه المسؤولية، مؤمنًا بقدراتهم وحبهم للوطن، معربًا عن فخره بتجديد ثقة القيادة السياسية فيه، مشيرًا إلى أن مشروع تمكين الشباب هو مشروع قومي مستمر.

محافظ بني سويف يقيل رئيس الوحدة الصحية بعد سقوط طفل بإحدى البيارات

محافظ بني سويف يراجع الترتيبات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

تأمين صحي بني سويف ينفذ برنامجا تثقيفيا عن مرض جُدري القرود

محافظ بني سويف: اهتمام بتطوير القطاع الصحي وتوفير الدعم للمستشفيات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

جامعة بني سويف تعلن مواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية الكوم الأحمر ببني سويف

العلاج بالمجان لـ1127 مريضًا في قافلة طبية بمركز الفشن في بني سويف

تحرير 24 محضرا وإعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة لصحة بني سويف

انقطاع المياه 15 ساعة عن قرى ببا في بني سويف الثلاثاء المقبل

محافظ بني سويف يقيل رئيس الوحدة الصحية بعد سقوط طفل بإحدى البيارات

الموجة الـ23، إزالة 212 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة ببني سويف

ضعف المياه عن بعض مراكز بني سويف لهذا السبب

الأكثر قراءة

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

محامي فتوح يطلب دفع الدية والإفراج عنه، ودفاع المجني عليه: لا نية للتصالح (فيديو وصور)

خبير روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

أبرزها دفع الدية بـ«الفضة» وإخلاء سبيله، 7 طلبات لمحامي فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

في أول ظهور إذاعي، شوبير يكشف الشكل الأقرب للدوري

ads

منوعات

المزيد

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ملاعب الجولف، صداع في رأس المسئولين عن حماية ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز المحلي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16- 9- 2024 عالميا

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

كاتم أسرار الملك.. من هو جعفر حسان رئيس وزراء الأردن الجديد ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالهروب من الضغوط والقيود

بماذا نطق النبي عيسى وهو في المهد؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية