ضبط خريجة تنتحل صفة طبيب نفسي ببني سويف

ضبطت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف، خريجة حاصلة على مؤهل خدمة اجتماعية، تنتحل صفة طبيب، وتقوم بمزاولة مهنة الطب ووصف أدوية للمرضى بعيادة للأمراض النفسية بمركز بني سويف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال حملة قادها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بدائرة مركز ومدينة بني سويف، في حضور: فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية، وعزة بسيوني، مكتب تموين البندر، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وباقي أعضاء اللجنة.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات حماية المستهلك

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للجهات التنفيذية والرقابية بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

حيث قامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية والأسواق والمحلات بمدينة بني سويف،أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 240 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، وتحرير عدة محاضر لمخالفات صحية وتموينية وبيئية، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تدني مستوى النظافة بالمخابز، عدم وجود شهادات صحية.

ضبط منتحل صفة طبيب نفسي ببني سويف

كما قامت اللجنة بالمرور والمتابعة على والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، أسفر عن ضبط منتحل صفة تقوم بمزاولة مهنة الطب ووصف أدوية للمرضي بعيادة للأمراض النفسية بمركز بني سويف وتحمل مؤهل خدمة اجتماعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.