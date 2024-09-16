الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط خريجة تنتحل صفة طبيب نفسي ببني سويف

ضبط منتحل صفة طبيب
ضبط منتحل صفة طبيب نفسي ببني سويف

ضبطت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف، خريجة حاصلة على مؤهل خدمة اجتماعية، تنتحل صفة طبيب، وتقوم بمزاولة مهنة الطب ووصف أدوية للمرضى بعيادة للأمراض النفسية بمركز بني سويف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

جاء ذلك خلال حملة قادها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بدائرة مركز ومدينة بني سويف، في حضور: فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية، وعزة بسيوني، مكتب تموين البندر، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وباقي أعضاء اللجنة.

 

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات حماية المستهلك 

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للجهات التنفيذية والرقابية بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

 

حيث قامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية والأسواق والمحلات بمدينة بني سويف،أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على  240 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، وتحرير عدة محاضر لمخالفات صحية وتموينية وبيئية، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تدني مستوى النظافة بالمخابز، عدم وجود شهادات صحية.

 

ضبط منتحل صفة طبيب نفسي ببني سويف

كما قامت اللجنة بالمرور والمتابعة على والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، أسفر عن ضبط منتحل صفة تقوم بمزاولة مهنة الطب ووصف أدوية للمرضي بعيادة للأمراض النفسية بمركز بني سويف وتحمل مؤهل خدمة اجتماعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

لجنة فحص سيارات المعاقين تواصل عملها في بني سويف

نائب محافظ بني سويف: نركز على توحيد الجهود الخيرية لخدمة 225 قرية

محافظ بني سويف: الرئيس السيسي وضع الشباب في صدارة أولوياته

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية الكوم الأحمر ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف اسعاف بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف تعليم بني سويف

مواد متعلقة

لجنة فحص سيارات المعاقين تواصل عملها في بني سويف

نائب محافظ بني سويف: نركز على توحيد الجهود الخيرية لخدمة 225 قرية

محافظ بني سويف: الرئيس السيسي وضع الشباب في صدارة أولوياته

جامعة بني سويف تعلن مواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية الكوم الأحمر ببني سويف

العلاج بالمجان لـ1127 مريضًا في قافلة طبية بمركز الفشن في بني سويف

تحرير 24 محضرا وإعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة لصحة بني سويف

انقطاع المياه 15 ساعة عن قرى ببا في بني سويف الثلاثاء المقبل

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

بعد إخلاء سبيل اللاعب، مرتضى منصور يوجه رسالة لأسرة ضحية أحمد فتوح

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

منطوق قرار جنايات مطروح بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

ads

منوعات

المزيد

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية