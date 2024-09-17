رئيس جامعة بني سويف يبحث تدريب خريجي الهندسة والعلوم بمصانع الأسمنت

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، المهندس عمرو رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان للإسمنت، بحضور المهندس حسام طه مدير مصنع بني سويف، وتوني عثمان مدير العلاقات العامة بالمجموعة، وذلك في ضوء التعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني..

تدريب خريجي هندسة وعلوم بني سويف بمصانع الاسمنت

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن اللقاء استعرض بحث سبل التعاون بين الجامعة والمجموعة في مجال تأهيل وتدريب طلاب الجامعة من خلال الاستفادة بالكوادر الفنية المتميزة بالمصنع لاسيما وأن المصنع يمتلك خبراء متخصصين لتدريب الطلاب في مجالات الأمن الصناعي، والبيئة، وإدارة المشروعات، والموارد البشرية، والمهارات الفردية، وإدارة الجودة بالإضافة إلى التدريب على المالية والمبيعات والتسويق، وإمكانية تبني المجموعة عددًا من مشروعات التخرج لطلاب كليتي الهندسة والعلوم بما يعود بالنفع على المجتمع المحيط بالجامعة، فضلاُ عن مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجال خدمة المجتمع.

رئيس جامعة بني سويف يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان

وأشاد رئيس الجامعة بالمجموعة لدعمهما المستمر للطلاب والعملية التعليمية والبحثية، وتأهيل وتدريب العديد من الطلاب بكلية العلوم في البرنامج المشترك لتطوير المهارات الأكاديمية والعملية، وذلك حرصا منها على دفع عجله التطوير والتقدم بالجامعة والذى يصب في النهاية لصالح خدمة المجتمع والوطن.

من جانبه أكد المهندس عمرو رضا حرص الشركة الشديد على تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية لا سيما مع المؤسسة التعليمية العريقة بالمحافظة والتي حققت العديد من الإنجازات حتى وصلت إلى مرتبة متقدمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفى نهاية اللقاء أهدي الدكتور منصور حسن درع الجامعة إلى المهندس عمرو رضا الرئيس التنفيذي للشركة نظرًا لحرص الشركة المستمر على دعم الطلاب من خلال تنفيذ التدريب الميداني بشكل دائم ومستمر.