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جامعة بني سويف تعلن مواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم عن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2024- 2025، حيث يبدأ الكشف الطبي في 15 سبتمبر، وفق جدول زمني يشمل جميع كليات الجامعة. 

 

وأكد رئيس جامعة بني سويف، في بيان له، اليوم الإثنين، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات اللازمة لهم خلال هذه الفترة.

 

مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بني سويف

وكشفت الإدارة الطبية بـ جامعة بني سويف، عن الجدول الزمني للكشف الطبي، والذي يبدأ في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر لكليات الطب البشري، الصيدلة، الطب البيطري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، وهندسة الحاسبات والمعلومات. 

 

وحّددت الإدارة الطبية بـ جامعة بني سويف، الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر، فسيتم الكشف الطبي لطلاب كليات العلوم، علوم الأرض، الإعلام، السياسة والاقتصاد، الألسن، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

 

ويستمر الكشف الطبي في الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر لطلاب كليات الخدمة الاجتماعية، السياحة والفنادق، التجارة، علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، الفنون التطبيقية، والتمريض، بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض، وكليات الآداب، رياض الأطفال، وتكنولوجيا العلوم الصحية في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر.

 

كما حّددت الإدارة الطبية بجامعة بني سويف، توقيع الكشف الطبي على طلاب كليات: الحقوق، التربية، التعليم الصناعي، والزراعة، في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، فيما خصصت الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر للطلاب المتغيبين عن مواعيد الكشف السابقة.

 

ويُشترط على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى استمارة الكشف الطبي المرفقة بصورة شخصية ومختومة من شؤون الطلاب قبل دخول القاعة المخصصة للكشف.

 

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