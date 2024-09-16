فيفا يزف بشرى سارة للبنك الأهلي واستمرار أزمة قيد الإسماعيلي ومودرن سبورت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم، رفع ايقاف القيد رسميا عن نادي البنك الأهلي بعد دفع 18 ألف دولار قيمة مستحقات مالية لأكاديمية فى غانا كان لها حق رعاية ياو أنور مهاجم الفريق المنضم من صفوف الإسماعيلي.

ووفقا للتحديث الأخير لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبح عدد الأندية المصرية التي تواجه أزمة في القيد 6 أندية بواقع 12 قضية بعد خروج نادي البنك الأهلي من القائمة رسميا.

ويتواجد الاسماعيلي ومودرن سبورت علي رأس الأندية المصرية بواقع قضية لكل منهما، وقضية لكلا من نجوم المستقبل وأسوان، وثلاث قضايا لنادي إيسترن كومباني و5 قضايا لنادي مصر المقاصة.