واقعة العثور علي جثة شاب تفتح ملف كوارث المدارس المؤجرة والأسوار المتهالكة في الفيوم

كشفت واقعة العثور علي جثة شاب داخل إحدي المدارس في الفيوم، مشكلة المدارس المؤجرة، وتعاني من سوء حالة الأسوار حتى لا يتم تعديل العين المؤجرة، ويعتبر إخلالا بشروط التعاقد، ما يؤدي إلي بطلان العقد، وكثير من المدارس الحكومية تعاني من سوء حالة الأسوار التي جعلتها في متناول الخارجين علي القانون، بسبب قصر السور أو تهدم أجزاء منه، فقد تسلق الشاب الذي تم العثور علي جثمانه فيما بعد أسوار المدرسة التي لا تزيد على متر ونصف المتر ودخل إلي المدرسة وبقي فيها حتى وافته المنية.

الأبنية التعليمية والتربية والتعليم

ويقول مصدر بهيئة الأبنية التعليمية:إنه يوجد عشرات المدارس التي تعاني من عدم وجود أسوار نهائيا، ومنها علي سبيل المثال مدرسة كفور النيل الابتدائية المؤجرة فهي مبنيان بدون سور، ولا يجوز التعديل في المدرسة، لأن تغيير العين المؤجرة يبطل التعاقد، ومدرسة الفيوم الثانوية الصناعية الميكانيكية مدرسة حكومية وأسوارها في متناول أي شخص، خاصة أنها محاطة بالمدينة الصناعية واستولي علي الأسوار عدد من الأهالي، وأقاموا أكشاكا حول الأسوار، وتمت مخاطبة الإدارة المحلية لإزالة الأكشاك لكن لا يوجد أي استجابة.

فيما أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم أن المدارس جميعها يوجد لها حارس ليلي أو نوباتجي من عمال الخدمات المعاونة، إلا أن بعض المدارس ذات مساحات شاسعة لا يستطيع فرد واحد تغطية تأمين هذه المساحات، وبعض المدارس موجود في مناطق غير آمنة كمجمع هوارة التعليمي المقام علي أطراف القرية والمتاخم للمنطقة الصحراوية ما يشكل خطورة علي الحارس الليلي.

تفاصيل الواقعة وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بعثور عمال مدرسة ياسر كمال تمام الابتدائية علي جثة لشاب ملقاة في فناء المدرسة، وتوجهت قوة من القسم ووحدة البحث الجنائي الي موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب في نهاية العقد الثاني من عمرة، ولا بحمل أي أوراق ثبوتية، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الفيوم العام.

قرار النيابة العامة حول الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بمراجعة الكاميرات في المحال التجارية المحيطة بالمدرسة، وصرح بدفن الجثة بعد التعرف علي صاحبها، ومناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بساعة وأسباب الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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