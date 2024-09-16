إزالة 286 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الفيوم

قال وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، الدكتور أسامة دياب، إنه أعد تقريرا عما تم تنفيذه من خطط عمل المديرية، خلال شهر أغسطس الماضي، تم عرضه علي الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، لمتابعة نشاط قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

نتائج حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن التقرير شمل نتائج الحملات التي شنتها المديرية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء أو التبوير، أو التشوين، وتمكنت الحملات من إزالة 246 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، بمساحة 12 فدان و3 قراريط و22 سهمًا، موزعين على مختلف مراكز المحافظة، منها 17 حالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 16 قيراط، و80 حالة بمركز سنورس بمساحة 3 افدنة و7 قراريط و20سهمًا، و48 حالة بمركز إطسا بمساحة فدان و14 قيراط و6 أسهم، و20 حالة بمركز طامية بمساحة 15 قيراط و20 سهمًا، و15حالة بمركز أبشواي بمساحة 11 قيراط و12سهمًا، و66 حالة بمركز يوسف الصديق بمساحة 5 فدان و10 قيراط و12سهمًا.

توزيع الكارت الذكي علي المزارعين

وأضاف، أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، نفذت عددًا من الفعاليات من خلال إداراتها المختلفة، شملت مراجعة الاستمارات الخاصة بالكارت الذكي التي ترد من البنك الزراعي، وبلغ عددها 239 ألف و500 كارتًا، تم توزيع 235 ألف كارت منها، وجارى تسليم الباقى على دفعات للفلاحين المستحقين.

ندوات الإرشاد والتوعية للنزارعين

كما تم عقد 28 ندوة توعوية للمزارعين وربات البيوت، شملت ندوة تثقيفية عن المساندة المجتمعية للمشروعات القومية ودعم التنمية الشاملة، وإعداد حقول الترشيد، والصحة الإنجابية، والتحول الرقمي، والمدراس الحقلية، وتدريب السيدات على صناعة السجاد اليدوي، وصناعة مربى الجزر، وطريقة عمل اللحاف الفيبر، وصناعة الحلويات، وطريقة قص الملايات، وتجهيز البصل لتخليله، وطريقة تخزين الخضراوات، وصناعة المنظفات، وتم تنظيم ضندوة تثقيفية عن العنف الأسري، وأخري عن المفاهيم المغلوطة، وإقامة ندوات للخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.

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