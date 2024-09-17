أمن الفيوم يكشف تفاصيل إنقاذ فتاة حاولت التخلص من حياتها

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إنقاذ إحدى الفتيات حاولت التخلص من حياتها، بإلقاء نفسها من أعلى أحد الكبارى والسيطرة عليها.

رجل شرطة يمنع فتاة من التخلص من حياتها

تلقى قسم شرطة أول الفيوم بلاغا من أحد أفراد الشرطة من قوة القسم والمعين خدمة لمتابعة الحالة الأمنية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم، بأنه أثناء تواجده فى الخدمة شاهد إحدى الفتيات تحاول الإنتحار بالقفز من أعلى الكوبري، فقام بمنعها من إلقاء نفسها والسيطرة عليها.

وبالانتقال والفحص، تبين أنها (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وأنها أثناء مرافقتها لكل من (جدها وجدتها لوالدتها – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم)، غافلتهما وتركتهما محاولة إلقاء نفسها إلا أن رجل الشرطة تمكن من إنقاذها.

وبسؤال جدها وجدتها، أكدا مضمون الفحص وأضافا أنها قامت بذلك لمرورها بحالة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.