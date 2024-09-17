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المشدد 5 و3 سنوات لشخصين بتهمة الشروع في قتل شاب بكفر شكر

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف بالسجن المشدد 5 و3 سنوات لشخصين في اتهامهما بالشروع في قتل شاب بكفر شكر بمحافظة القليوبية، حيث تربص المتهمين بالمجني عليه وحاولا قتله. 
 

صدر الحكم برئاسة برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين ووليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش،

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ضبط متهمين  بالشروع في قتل شاب بكفر شكر
 

وكانت النيابة الكلية بشمال بنها قد أحالت گلا من المتهم محمد، ا، ز لقيامه بمساعدة المتهم ياسر. م. ج وآخرين بطعن شاب بطعنة نافذة فى القفص الصدرى إخترقت الفص السفلى للرئة اليسرى وأحدثت تهتك شديد فى الرئة وأدى إلى جرح شديد فى الشريان الرئوى وكادت أن تودى بحياته.
تلقى اللواء مدير أمن انايالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول شاب فى حالة خطيرة وغير مستقرة من العقد الثانى من عمره يدعى محمد، ا، ع مقيم بقرية ميت الدريح بمدينة كفر شكر مصاب بجرح طعنى نافذ بالقفص الصدرى إخترق الفص السفلى للرئة اليسرى وأحدث تهتك بالرئة وأدى إلى جرح شديد فى الشريان الرئوى وتجمع دموى شديد.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين وجود الشاب مصاب داخل المستشفى يعانى من نزيف شديد فى الصدر وتجمعات دموية إثر الطعنة النافذة بسلاح أبيض إخترقت القفص الصدرى وأحدثت تهتك بالرئة وتحرك القلب من مكانه جهة اليمنى من الصدر طبقا لتشخيص الأطباء المتخصصين والأشعة ويخضع للملاحظة المستمرة داخل الرعاية المركزة حفاظا على حياته.
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتحرى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

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