مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة بنها الأهلية ورابط التسجيل

أعلنت جامعة بنها الأهلية عن بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 18 سبتمبر 2024 في إطار استكمال إجراءات قبول الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024-2025.



أوضح بيان جامعة بنها الأهلية بالعبور أنه يجب تسديد رسوم الكشف الطبي وقدرها 1000 جنيه مع التأكيد على أن يصدر إيصال السداد باسم الطالب ورقمه القومي واسم الكلية المرشح لها

وأشار البيان أن بيانات الحساب المراد السداد عليه للكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بنها الأهلية علي رقم الـحـسـاب: 7760199000002160 في بنك مصر حساب جامعه بنها الأهلية الخدمات الطلابية.

مواعيد الكشف الطبي لطلاب بنها الأهلية

وأكدت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيانها أنه يجب التسجيل لميعاد الكشف قبلها ب24 ساعة وفقًا للمواعيد كالتالي:

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال: الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024

- كلية العلاج الطبيعي: الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024

- كلية الهندسة: الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024

- كلية علوم الحاسب: الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024

- كلية طب الأسنان: الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024

- كلية الطب البشري: الأربعاء والخميس الموافق 25 و26 سبتمبر 2024

- كلية الطب البيطري- كلية الفنون البصرية: الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024.

خطوات التسجيل لميعاد الكشف الطبي بجامعة بنها



- سداد رسوم الكشف الطبي بالبنك كما تم التوضيح

- الحصول على ايصال دفع رسوم الكشف الطبي (لإرفاق صورة منه أثناء التسجيل)

- مليء نموذج التسجيل الموجود على الرابط التالي من هنا

https://forms.gle/TCwdV1cFi9JJ6JQE6

- التوجه في اليوم المحدد للكشف بالمستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة شخصية للطالب

- إيصال دفع رسوم الكشف الطبي

أشارت جامعة بنها الأهلية أنه يرجى اتباع الإرشادات التالية:

- الدخول من بوابه ( 1 ) بجامعة بنها الأهلية - مبنى ( G )

- مواعيد الحضور من 9.30 صباحًا – 2.30 ظهرًا

- الالتزام بمواعيد الكشف الطبي المعلنة لكل كلية.