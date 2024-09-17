رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال الصيانة بالمدن الطلابية بكفر سعد

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمدن الجامعية بكفر سعد لتفقد أعمال الصيانة بها، ورافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة على تطوير المدن الجامعية بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب.

رىيس جامعة بنها يتابع تنفيذ أعمال الصيانة بالمدن



وخلال الجولة اطمأن "الجيزاوى " علي أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها داخل المدن الجامعية، مشيرا إلي أن إدارة الجامعة حريصة على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة، والتجديد في جميع المرافق داخل جامعة بنها، ورفع كفاءة المنشآت، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.



ووجه رئيس الجامعة بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة والالتزام بالمواعيد المحددة المتفق عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ