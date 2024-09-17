الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال الصيانة بالمدن الطلابية بكفر سعد

رئيس جامعة بنها،
رئيس جامعة بنها، فيتو

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمدن الجامعية بكفر سعد لتفقد أعمال الصيانة بها، ورافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة على تطوير المدن الجامعية بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب.

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وخلال الجولة اطمأن "الجيزاوى " علي أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها داخل المدن الجامعية، مشيرا إلي أن إدارة الجامعة حريصة على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة، والتجديد في جميع المرافق داخل جامعة بنها، ورفع كفاءة المنشآت، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.


ووجه رئيس الجامعة بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة والالتزام بالمواعيد المحددة المتفق عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025  .

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها العام الدراسي الجديد 2024 ناصر الجيزاوي

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