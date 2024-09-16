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السجن 10 سنوات لصاحب مطعم لاتهامه بهتك عرض طفلة بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن لمدة 10 سنوات لصاحب مطعم لاتهامه بهتك عرض طفلة بقرية بدائرة مركز شكر.

صدر الحكم برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين ووليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

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الحكم على متهم بهتك عرض طفلة بكفر شكر 

 وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1444 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 950 لسنة 2024 جنايات كلي شمال بنها،"ج.ا.س" المهنة صاحب مطعم ومقيم  مركز كفر شكر – لأنه في يوم ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز كفر شكر محافظة القليوبية.

وقام المتهم بهتك عرض الطفلة المجنى عليها بالقليوبية، "ح.م.أ" والتي لم تبلغ ثماني عشر سنة كاملة بأن حضر الى مسكنها لتوصيل الطعام - قد سلف وقامت والدتها بطلب من المطعم ملك المتهم وما أن فتحت له باب المسكن حتى دفعها الى داخله وتحسس جسدها، قاصدًا هتك عرضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

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