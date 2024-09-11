السجن المشدد 5 سنوات لعاطلين، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على شقيق زوجة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطلين، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على شقيق زوجة أحدهم حضر لمنزلهم لحل المشاكل العائلية وأحدثوا له عاهة مستديمة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

معاقبة متهم بإحداث عاهة مستديمة لشقيق زوجته بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11483 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3672 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص ل"، عاطل، وشقيقه "مصطفي ص ل"، عاطل، لأنهما في يوم 15 / 5 / 2023 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، أحدثا إصابة المجني عليه "عصام محمد ناجي أحمد الليثي"، عمدًا مع سبق الإصرار.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ضربه وأعدا لذلك الأدوات "تالية الوصف"، وما أن ظفرا به حتى تعدا عليه بالضرب ووجها له عدة ضربات بالأدوات حوزتهم محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في وجود كسر بأسفل عظمة الزند اليمني مثبت بشريحة ومسامير مصاحب بتحديد في نهاية حركتي الكعب والبطح للساعد الأيمن وتقدر نسبتها بنحو 10% على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أدوات "مواسورة حديد، شوم" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه المدعو عصام م 29 سنة، تاجر فاكهة، مقيم كفر منصور مركز طوخ، بأنه على إثر خلافات فيما بين شقيقته والمتهمين، تم استدعائه للحضور لمنزلهم وحين ذلك فوجىء بتعدي المتهمين عليه بالضرب باستخدام الأدوات "مواسير حديدية وشوم" محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 10%.

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