الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يطلق استمارة الاشتراك فى الورش الفنية

مهرجان أيام القاهرة
مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، فيتو

 أطلقت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بنسخته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، استمارة الاشتراك فى ورش المهرجان.

ويأتي ذلك من خلال الرابط التالى وملء بيانات الاستمارة:
 

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما 

 وأوضح المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، أن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان التى تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، تتضمن ورشة بعنوان "عمل الممثل" لليونانية المخرجة Despoina Sarafeidou، وورشة بعنوان "الممثل ولغة الجسد" للمخرج الأسبانى José Antonio Lucia، وورشة التأليف  للمونودراما بعنوان "فن كتابة الأنا والآخر" للكاتبة والناقدة صفاء البيلى.

José Antonio Lucia
ممثل ومخرج مسرحى أسبانى، ولد في ألميندراليجو (بطليوس) في 24 مارس 1973 وبدأ مسيرته الفنية في عام 1995 في فرقة مسرح سمرقند، حيث عمل في إنتاجات مسرحية مختلفة كممثل.

 

Despoina Sarafeidou
حصلت على شهادة في الفلسفة وعلم النفس من جامعة أثينا الحكومية، ودرست التمثيل والإخراج، بالإضافة إلى تقنيات الصوت والحركة المختلفة مع فاسيلييف، لانسكوي، براون، موليك، فولاناكيس، سودانا، إسبيريتو، يمنتزاكي، وغيرهم.

أما الكاتبة صفاء البيلي، فهي شاعرة وكاتبة مسرح وناقدة مصرية، شاركت في الكثير من الفعاليات المسرحية في مصر وخارجها، ونالت العديد من التكريمات، كما حصلت على جوائز في الكتابة المسرحية، وتعمل في مجال المسرح والإعلام.

يشار إلى أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم.

 وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم، منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر، وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.

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