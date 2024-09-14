تكريم طلاب جامعة بنها المشاركين بمسابقة تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

كرم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات، طلاب كلية الآداب بـ جامعة بنها المشاركين فى النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية لمشروع "برنامج تعزيز تنظيم الأسرة في مصر" والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (SEFPP)، وذلك لتمكين الشباب ليصبحوا روادًا في قضايا السكان والصحة الإنجابية في مصر.

تعزيز الوعي لدى الطلاب

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على المشاركة بمسابقة شباب الجامعات، والخاصة بمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة لتعزيز الوعي لدى الطلاب في كافة المجالات، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن، مشيرًا إلى أهمية دعم وتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، والاستفادة من طاقاتهم واستثمارها فى مختلف المجالات.

يذكر أن الطلاب المشاركين هم نرفانا اشرف وحبيبة احمد وعمر مصطفى ورضا محمود ومريم ابراهيم.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب المصرى بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقوم على نهج منظم من التدريب وتنفيذ حملات توعوية لزيادة الخبرة العملية، واختيار فريق الشباب المؤهل للحصول على الجائزة النهائية، وذلك بهدف تحقيق الإستدامة، والمنافسة، وبناء المعرفة لتحفيز مجموعة من شباب الجامعات على السعي لتحقيق التميز.