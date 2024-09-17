بمشاركة 28 سيارة، القليوبية تدشن اليوم مبادرة بداية

أعلنت محافظة القليوبية تدشين المبادرة الرئاسية بداية بمشاركة أكثر من 28 سيارة، منها الإسعاف والتموين والصحة وغيرها لتقديم خدمات في مجال المبادرة، ذلك من أمام ديوان عام محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء.

حيث تساهم وزارة الصحة بـ 5 سيارات إسعاف 3 قوافل طبية، 2 تنظيم أسرة ووزارة العدل ب3 سيارة شهر عقارى، وزارة الثقافة (أوتوبيس مكتبة متنقلة)، وزارة التضامن الاجتماعى 3 سيارة خدمات متنقلة، وزارة التموين 4 سيارة سلع غذائية 6 وزارة العمل (سيارة وحدة التدريب المتنقل، 5 سيارات غذائية من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سيارة تابعة لصندوق الادمان.

ووجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الجهود للظهور بالشكل اللائق خلال المبادرة مشيرا أنه سيتم تطبيق فاعليات في مجالات الصحة وقوافل طبية تجوب المحافظة واستهداف ملف محو الأمية والخدمات التي تقدم في السيارات المتنقلة وسيارات التدريب في قطاعات الصناعة والحرف والزراعة والإرشاد الزراعي بالإضافة إلى تقديم مساعدات وخدمات عينية كالكراسي المتحركة وإشراك جامعة بنها والتربية والتعليم كشريك أساسي في المبادرة.

وشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة والجهات المشاركة وتوحيد الجهود لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة لتفعيل أهداف المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمواطني المحافظة، مؤكدًا حرصه التام على متابعة تنفيذ تلك المبادرة لتعزيز فعاليتها كونها تشمل محاور التنمية البشرية المستدامة.

المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

في وقت سابق عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، اجتماعا تنسيقيًا موسعا لاستعراض ومناقشة جهود الأجهزة التنفيذية بمختلف القطاعات الخدمية للبدء في تدشين فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية وتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل جميع الفئات العمرية تغطي جميع محافظات الجمهورية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

واستهل محافظ القليوبية، الاجتماع بالاستماع إلى كافة الجهات والاستعدادات الخاصة بها، حيث استمع المحافظ بعرض من مديريات الشباب والرياضة والصحة، والثقافة، والشباب والرياضة، والعمل، والتضامن، والأوقاف، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والجمعيات الأهلية حول تنفيذ الخطط والرؤى المستهدفة ونوعية الخدمات والأنشطة المتنوعة المقدمة للمواطنين، خلال فعاليات المبادرة وذلك وفق جداول زمنية محددة.

حيث وجهت بأهمية استغلال الإمكانيات الموجودة داخل المحافظة والتنسيق فيما بينها لتنفيذ فعاليات المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذى يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل لدعم استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.