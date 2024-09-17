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وزن ثقيل السبب، حقيقة سقوط مصعد بمستشفى خاص ببنها

حقيقة سقوط مصعد بمستشفى
حقيقة سقوط مصعد بمستشفى خاص ببنها، فيت

 تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ القليوبية أنباء عن سقوط مصعد بمستشفى خاص ببنها، الأمر الذي هو عار تمام من الصحة ونفاه مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية مطالبا بتحري الدقة في تداول المعلومات.

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حقيقة تعطل مصعد بمستشفى خاص ببنها 

أكد المصدر أن حقيقة الأمر هو وجود توقف لثانيتين بمصعد أحد المستشفيات الخاصة ببنها بسبب صعود شخصين من من ذوي الأوزان الثقيلة عن حمولة المصعد، ثم تحرك مرة أخرى مؤكدا أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات، وأن المصعد جرت له أعمال صيانة الأسبوع الماضي.

 

حوادث المصاعد وطرق الوقاية

 وكان المهندس هاني فوزي، خبير تركيب مصاعد، أكد لـ فيتو أنه لا بد أن يكون بغرفة الماكينة منظم السرعة وهو يعمل على مراقبة سرعة المصعد ويفصل ميكانيكيا وكهربائيا عند زيادة السرعة عن الحد المقرر أو قطع حبال الجر، وكذلك لا بد من وجود قواطع زيادة التيار في لوحة الكنترول وحساسات مراقبة درجة حرارة المحرك ومراقب سلسلة دوائر الأمان في لوحة الكنترول وذراع تحرير فرملة الماكينة يدويا.

وأضاف: أنه لا بد من الصيانة الدورية للمصاعد وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في صيانة المصاعد حتى تتم بشكل يضمن عدم تعطل المصعد وتعريض حياة مستخدميه للخطر.

 

وتابع أن الصيانة الدورية والوقائية تجري في مواعيد منتظمة شهرية على الأقل لكل مصعد، عبر شركة متخصصة أو مؤسسة في صيانة المصاعد ومن الأفضل الشركة التي قامت بالتوريد والتركيب، لأنه يتوافر لديها أطقم فنية مؤهلة لأداء هذا العمل كما يتوفر لديها قطع الغيار الأصلية اللازم تركيبها التي تقوم بتوريدها.
 

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محافظة القليوبية القليوبية اخبار القليوبية بنها دمي

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